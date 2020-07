Kiel

Gleich drei neue Eisdielen haben in kürzester Zeit in Kiel geöffnet. Das stellt Touristen und Einheimische vor die Qual der Wahl.

Wo schmeckt das Eis besonders cremig? Welcher Laden hat die größte Auswahl und wo bekommt man die größte Kugel? KN-online sucht die beste Eisdiele in Kiel und braucht dazu Ihre Unterstützung.

Das Auswahl-Verfahren läuft in zwei Stufen: In der ersten Runde werden Vorschläge gesammelt. Wo hat es Ihnen am besten geschmeckt und warum? Vom 17. bis zum 26. Juli 2020 können Sie uns Ihren Favoriten nennen.

Top-Five Eisdielen in Runde zwei

Die fünf Eisdielen, die von den KN-Lesern am häufigsten genannt wurden, landen in der Endabstimmung. Vom 28. bis zum 2. August 2020 kann gewählt werden. Wer in der finalen Umfrage am meisten Stimmen erhält, darf sich Kiels beste Eisdiele nennen.

Jetzt mitmachen Lieblings-Eisdiele vorschlagen und 50 Euro gewinnen Unter allen, die an unserer großen Online-Umfrage teilnehmen, verlosen wir 50 Euro. Mit diesem Gewinn können Sie Ihre Familie, Freunde oder eine ganze Fußballmannschaft auf eine leckere Runde Eis einladen. Jetzt mitmachen! Hier können Sie Ihre Lieblings-Eisdiele aus Kiel nominieren

Bitte beachten Sie: Nur, wenn die Felder richtig ausgefüllt werden, können die Vorschläge in die Auswertung einfließen.

