Zum Abschluss einer langen Partynacht oder einfach mal so: manchmal muss man sich einfach einen Döner-Kebab gönnen. Doch bei der Vielzahl an Dönerbuden in Kiel fällt die Wahl oft schwer. Wohin soll man gehen? Und wo ist der Fladen mit gegrilltem Fleisch ein wahrer Genuss? Schließlich macht jede Bude ihn ein wenig anders. Begonnen bei der Würzung des Fleischs bis hin zu den unterschiedlichen Soßen.

Damit Ihnen die Entscheidung künftig leichter fällt, suchen wir Kiels besten Döner-Imbiss. Dafür brauchen wir aber Ihre Hilfe. Verraten Sie uns bis zum 1. Dezember 2019 hier auf KN-online, wo Ihnen in der Landeshauptstadt das wohl bekannteste Gericht der türkischen Küche am besten schmeckt. Bitte nennen Sie uns den Namen der Döner-Bude und die Anschrift – dann fällt uns die Auswertung leichter.

Zehn Döner-Buden kommen in die Endrunde

Die zehn Döner-Buden, die von Ihnen in der Online-Umfrage am häufigsten erwähnt worden sind, schaffen es ab dem 8. Dezember 2019 in die Endabstimmung. Hier zählt: Wer die meisten Stimmen auf sich vereint, gewinnt. Die Top-Buden wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Ende Dezember 2019 erfahren Sie hier auf KN-online, wer Ihnen den leckersten Döner in Kiel auf die Hand zaubert.

Mitmachen lohnt sich übrigens! Unter allen Umfrage-Teilnehmern verlosen wir einen Geldgewinn von 50 Euro. Mit dem Gewinn können Sie natürlich in Ihrer Lieblings-Döner-Bude schlemmen gehen.

>>>ZUR UMFRAGE: Wo schmeckt der Döner in Kiel am besten?<<<

