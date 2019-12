Kiel

Bei der Vielzahl an Döner-Buden in Kiel fällt die Wahl oft schwer: Wohin soll man gehen? Und wo ist der Fladen mit gegrilltem Fleisch ein wahrer Genuss? Schließlich macht jede Bude ihn ein wenig anders. Begonnen bei der Würzung des Fleischs bis hin zu den unterschiedlichen Soßen.

Damit Ihnen die Entscheidung künftig leichter fällt, suchen wir Kiels besten Döner-Imbiss. Dafür brauchen wir aber Ihre Hilfe.

Das Auswahl-Verfahren erfolgt in zwei Stufen: Vom 24. November bis zum 1. Dezember 2019 konnten Sie uns auf KN-online mitteilen, wo Ihnen in Kiel der Döner am besten schmeckt. Und davon haben Sie intensiv Gebrauch gemacht. 5133 Vorschläge gingen bei uns ein - und 75 Buden wurden ins Rennen geschickt. Nicht bei der Auswertung berücksichtigt wurden 255 Nennungen, da die Dönerbuden außerhalb von Kiel lagen.

Zehn Döner-Buden aus Kiel in der Endrunde

Die zehn Döner-Grills, die in Runde 1 von Ihnen am häufigsten genannt worden sind, stehen nun in der Endabstimmung. Sortiert sind sie von A bis Z, damit keine Beeinflussung stattfindet.

Alanya Grill, Holtenauer Straße 61, Kiel

Grill, Holtenauer Straße 61, Kiel Dilans Grill, Metzstraße 36a, Kiel

36a, Kiel Dostlar Imbiss , Metzstraße 39, Kiel

, 39, Kiel Erdal Imbiss , Friedrichsorter Straße 13, Kiel

, Friedrichsorter Straße 13, Kiel Garip's Imbiss - Restaurant , Kirchhofallee 54, Kiel

- , Kirchhofallee 54, Kiel Garip's Imbiss , Metzstraße 36, Kiel

, 36, Kiel Lokma, Knooper Weg 142, Kiel

Marmaris , Holtenauer Straße 308, Kiel

, Holtenauer Straße 308, Kiel Mein Döner & Co, Prüne 2, Kiel

Sultan's, Hauptbahnhof Kiel

Abstimmen und 50 Euro gewinnen

Wer in der finalen Abstimmung bis zum 15. Dezember 2019 auf KN-online die meisten Stimmen auf sich vereint, gewinnt den Titel und kann sich Kiels bester Döner 2019 nennen. Ende des Jahres veröffentlichen wir das Abstimmungsergebnis dann auf KN-online.

Mitmachen lohnt sich übrigens! Unter allen Umfrage-Teilnehmern verlosen wir 50 Euro. Mit dem Gewinn können Sie dann in Ihrer Lieblings-Dönerbude schlemmen gehen.

Das sind weitere Favoriten unserer Leser

Natürlich wollen wir Ihnen die anderen 65 Döner-Imbisse (schwarze Markierung) nicht vorenthalten, die uns vorgeschlagen worden sind. Die Buden schafften es jedoch nicht in die Endrunde, da sie im Vergleich zu den Top 10 (gelbe Markierung) nicht so häufig erwähnt wurden.

