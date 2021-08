Kiel

Die Parteien fordern zur Bundestagswahl 2021 alle das Gleiche? Wer einen Blick auf die Wahlplakate wirft, kann dies nicht bestätigen. Die Slogans unterscheiden sich erkennbar – wenngleich Klima- und Sozialpolitik dominieren.

In Kiel taucht nun vermehrt Wahlwerbung der Parteien an den Straßenlaternen auf. Erinnern Sie sich an die Wahlsprüche der Parteien, ohne das jeweilige Plakat zu sehen? Und können Sie auf Anhieb die Wahlsprüche der richtigen Partei zuordnen?

KN-Wahlplakate-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen!

Ob Sie im politischen Schilderwald die richtige Partei vor lauter Sprüchen noch erkennen können, zeigt Ihnen unser Quiz.

Mitmachen bis Freitag, 24. September 2021, lohnt sich übrigens: Sichern Sie sich als Dankeschön einen Monat kostenlos KN+ und die Chance auf einen 50-Euro-Gutschein für den KN Media Store. Die Gewinner werden schriftlich von uns benachrichtigt.

Bundestagswahl 2021 in Schleswig-Holstein

Die Bundestagswahl findet am Sonntag, 26. September 2021 statt. 21 Parteien sind in Schleswig-Holstein zur Wahl zugelassen:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke (DIE LINKE)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Freie Wähler (FREIE WÄHLER)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Südschleswigscher Wählerverband (SSW)

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei - (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Wahlberechtigte können am Sonntag, 26. September, von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme in ihrem jeweiligen Stimmbezirk abgeben. Briefwahlunterlagen können bei der entsprechenden Kommune angefordert werden.