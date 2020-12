Kiel

Die Knusperhäuser stehen zur Abstimmung bereit. Die diesjährigen Bäcker der Knusperhaus-Aktion der Kieler Nachrichten waren fleißig, haben gebacken und auch mit Glasur nicht gespart. Ihre Meisterwerke können in diesem Jahr jedoch nicht in den Schaufenstern an der Fleethörn bestaunt werden. Dafür können alle Leser bequem auf dem Sofa im digitalen Schaufenster bei den KN die bunten Häuser betrachten.

Teilnehmer können ein Paar Airpods gewinnen

Alle Bäcker und Baumeister haben ein Foto ihres Knusperhauses eingesendet. Und nun haben die KN-online-Nutzer die Wahl. Ab heute können Sie online für das schönste Haus abstimmen. Am 14. Dezember wird dann ausgewertet: Wer sind die drei Meisterbäcker im diesjährigen Wettbewerb? Die beste Themenumsetzung des Märchens „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ wählt eine Jury des Theaters Kiel und gibt damit eine Antwort auf die Frage: Wer hat das Märchen am besten aufgegriffen?

Außerdem werden unter allen, die im digitalen KN-Schaufenster für ein Knusperhaus abgestimmt haben, ein Paar Airpods verlost.

Hier entlang geht es zum Voting der schönsten Knusperhäuser