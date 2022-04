Kiel

Sie verloren alles – und kamen mit nichts: 170 geflüchtete und schulpflichtige Kinder leben aktuell in der Kieler Gemeinschaftsunterkunft in der Arkonastraße. Spätestens nach den Sommerferien sollen sie in Kiels Schulen integriert werden. Doch ihnen fehlt nicht nur ein Schulranzen, sondern auch dessen Inhalt, wie zum Beispiel Schulbücher, Hefte, Stifte und Malutensilien. Deshalb hat „KN hilft“, der gemeinnützige Hilfsverein der Kieler Nachrichten, am vergangenen Sonnabend einen Spendenaufruf gestartet.

Der Bericht über den sechsjährigen Miron und seine Mutter Alexandra, die kurz nach Kriegsbeginn aus dem ukrainischen Odessa nach Kiel geflüchtet waren, löste eine gewaltige Spendenbereitschaft aus: Bereits 48 Stunden später sind rund 15.000 Euro auf dem Konto von „KN hilft“ eingegangen. Auch erreichten die Redaktion viele weitere Hilfsangebote, die nun geprüft werden.

Mit den Spenden gibt es Schulsachen für 46 Kinder

Mit dem gespendeten Geld können etwa 46 Kinder ausgestattet werden. Wie die Stadt mitteilt, die sich um die Verteilung der gepackten Schulranzen kümmert, hat Miron mittlerweile einen Schulranzen samt Inhalt erhalten.

Doch noch können längst nicht alle Kinder bedacht werden: Mit Ihrer Hilfe kann es aber gelingen, auch den übrigen Kindern einen schönen Schulstart zu bescheren. Das Spendenkonto von „KN hilft e.V.“ bei der Förde Sparkasse lautet: DE 05 2105 0170 1400 2620 00. Bitte geben Sie auch das Stichwort „Schulranzen“ als Verwendungszweck an.