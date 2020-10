Schwerer Diebstahl vom Betriebsgelände der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG): In der Nacht zu Mittwoch sollen zwei Männer nach Angaben der Polizei insgesamt acht Busbatterien vom Gelände in der Diedrichstraße in Kiel-Gaarden abtransportiert haben. Das Verbrechen wurde jedoch schnell aufgeklärt.