Die Umstellung der Busflotte der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) geht voran. In Berlin bekam das Unternehmen am Donnerstag die Zusage zur Förderung von 50 weiteren Elektrobusse. Damit kann die nächste Erneuerungsstufe gestartet werden.

„Das ist ein wichtiges Signal für Kiel. Damit kann die Umstellung des Fuhrparks weitergehen“, sagt KVG-Prokurist Hauke Evers. Die 50 neuen Busse sollen je nach Lieferzeit der Hersteller bis 2025 nach Kiel kommen.

Die Nachfrage nach Elektrobussen ist gerade sehr groß. Zusammen mit dem Bescheid für die 50 Busse in Kiel übergab Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) weitere Förderbescheide für 1400 Elektro-Busse bei Busgesellschaften von Kiel bis München. Für die KVG nahm Betriebsleiter Thomas Mau den Förderbescheid entgegen.

Die KVG kann damit Kosten aus einem Fördertopf mit einem Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro anteilig erhalten. Gefördert werden die Mehrkosten für die Nutzung nachhaltiger Antriebstechnologien.

Das Geld stammt aus dem Programm der „Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe im Personenverkehr“. Dafür stehen Mittel in Höhe von rund 1,25 Milliarden Euro zur Verfügung.

„Unser Ziel ist, dass 50 Prozent der Stadtbusse bis 2030 mit alternativen, klimafreundlichen Antrieben unterwegs sind“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei der Übergabe.

Die Landeshauptstadt Kiel wird diese zeitliche Vorgabe jedoch deutlich unterschreiten. Da in Kiel mit der Erneuerung bereits früh begonnen wurde, wird bereits ab 2025 die Hälfte aller KVG-Busse elektrisch angetrieben über die Straßen rollen.

Bis Ende 2022 sind 67 Elektrobusse im Einsatz

In Kiel wurden seit September 2020 bereits 47 große Gelenkbusse des Herstellers VDL aus den Niederlanden in Fahrt gebracht. Aktuell läuft in der nächsten Stufe die Lieferung von 20 Normalbussen ohne Gelenk.

Das nächste Paket soll nun zeitnah zur Anschaffung ausgeschrieben werden. „Dabei handelt es sich dann um 30 Gelenkbusse und 20 Normalbusse“, so Evers. Die großen Gelenkbusse sollen bereits ab 2024 kommen.

„Ursprünglich betrug der Vorlauf für die Bestellungen der ersten Busse etwa 18 Monate bis zur Auslieferung. Inzwischen müssen wir aber wohl von zwei Jahren ausgehen. Elektrobusse sind gerade überall sehr gefragt“, sagt KVG-Prokurist Hauke Evers.

2032 rollen nur noch Elektrobusse durch die Kieler Straßen

Außerdem werden auch gerade drei Kleinbusse mit Elektroantrieb für die Stadtteile beschafft. „Dann haben wir 2025 bereits 120 Elektrobusse in der Flotte. Dann ist weit über die Hälfte der aus 205 Bussen bestehenden Flotte der KVG elektrisch auf Kiels Straßen unterwegs.“

Die Flottenplanung der KVG sieht vor, dass die letzte Serie der Dieselbusse ab 2026 ersetzt werden kann. Ab 2032 sollen dann die Busse der KVG alle ohne fossile Treibstoffe unterwegs sein.

Die Elektrobusse haben laut KVG bereits 2,43 Millionen Kilometer zurückgelegt und damit rechnerisch fast 3000 Tonnen CO2 eingespart. Bisher haben die Busse also pro Fahrzeug rechnerisch mehr als 50.000 Kilometer zurückgelegt.