Wer am Sonnabend und Sonntag in Kiel mit dem Bus unterwegs war, der musste flexibel sein. Nicht jede Haltestelle konnte angesteuert werden. Durch Dachteile und Bäume waren bis zum Montag viele Straßen gesperrt. Am Montagvormittag konnte Andrea Kobarg von der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) die frohe Kunde vermelden: „Alles läuft wieder.“ Die Busse sind wieder auf ihren normalen Routen unterwegs.

Für die Feuerwehr gab es am Montag jedoch noch allerlei Arbeit an verschiedenen Einsatzstellen. „Die Leitstelle hatte nach der Sonderlage „Zeynep“ noch 49 Sturmeinsätze, davon zehn auf dem Stadtgebiet von Kiel“, berichtete Sarah Hoffmann, Sprecherin der Berufsfeuerwehr Kiel.

Irgendwann wurden die Drehleitern knapp

Kettensägen und Drehleitern waren am Wochenende die wichtigsten Einsatzmittel für die Kräfte. Dabei waren alle freiwilligen Ortswehren im Einsatz. Da die Zahl der Drehleitern für die Sicherungsmaßnahmen an den Dächern und Bäumen in Kiel knapp wurde, musste Unterstützung angefordert werden.

Die Feuerwehr der Bundeswehr aus dem Marinestützpunkt half mit ihrer Drehleiter bei der Abarbeitung der Einsätze im Stadtgebiet. Zuvor hatte die Berufsfeuerwehr sogar die eigenen Reservedrehleitern besetzt. Zusätzlich half eine Drehleiter aus dem Kreis Plön.

Allein entlang der Bundesstraße 404 mussten 17 Bäume zerlegt oder gefällt werden. Bei den Dacharbeiten waren besonders zwei große Schäden an Mehrfamilienhäusern im Brauereiviertel und der Wik zu beklagen. Bis Sonntagnachmittag hatte die Feuerwehr Kiel im Stadtgebiet 135 Einsätze abgearbeitet.

Die Schäden an Dächern führten fast immer Straßensperrungen nach sich. So war allein die Feldstraße an der Kreuzung Mercatorstraße am Sonnabend ganztägig gesperrt, da dort mehrere Hundert Quadratmeter einer Dachhaut Opfer des Sturms geworden waren.

Fahrpläne gerieten durch Umwege aus dem Takt

Durch die gesperrte Kiellinie und gleichzeitige Sperrungen in der Holtenauer Straße gerieten am Sonnabend und auch am Sonntag die Fahrpläne gleich mehrerer Buslinien durcheinander.

Aber auch auf dem Ostufer waren in Dietrichsorf besonders viele Schäden zu verzeichnen. In Schilksee erwischte es ein Hochhaus am Funkstellenweg. Die Dachdeckereifirmen in Kiel sind jetzt auf Wochen mit Arbeit ausgelastet.

Durch den Rückgang der Einsätze konnten die drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die zehn Ortswehren von Schilksee bis Rönne am Montag nun aber wieder in ihren normalen Betrieb übergehen.