KZ-Überlebende aus der Ukraine floh nach Kiel: Was sie bewegt und  braucht

Die Situation ist etwas surreal, sie wirkt fast wie ein Theaterstück: Knapp 20 Menschen sitzen um einen großen Tisch im Ausstellungsraum des maritimen Technikmuseums in der Arkonastraße im Kieler Stadtteil Wik. Medienvertreter machen Fotos, versuchen Worte zu erhaschen – so wie das auch eine Gruppe von Helfern versucht, die etwas abseits auf Zuschauerstühlen Platz genommen hat, um das zu verfolgen, was da am großen Tisch passiert: Geflüchtete aus der Ukraine, untergekommen in der Sammelunterkunft um die Ecke, berichten über ihre Lage, über das, was sie bewegt, was sie dringend brauchen, was sie sich wünschen – und was sie hoffen.

Gespannt hören zu: Reem Alabali-Radovan (SPD), Staatsministerin für Migration im Bundeskanzleramt, SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller, SPD-Landeschefin Serpil Midyatli und Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken – auch SPD. Ganz schön viel SPD also. Ist ja bald Wahl. Doch der Wahlkampf fühlt sich sehr weit weg an, belanglos fast im Vergleich zu den Schicksalen und den Problemen, um die es hier geht.

Das KZ überlebt – und wieder auf der Flucht

Sie hätte so gerne eine kleine Wohnung, sagt Maria Petrowna Rotta (83). Im Erdgeschoss, denn sie ist auf Gehbock, Rollator oder Rollstuhl angewiesen. Ja, und immer etwas zu essen! Und bitte, bitte keine Bomben mehr! Erst mal jedoch braucht sie einen Arzt, ihre Herztabletten sind aufgebraucht. Maria Petrowna zeigt eine weiß-rote Medikamentenpackung mit kyrillischer Schrift. „Ich kümmere mich“, sagt Gerwin Stöcken. Das sagt er noch oft an diesem Nachmittag.

Mit der ganzen Familie ist Maria Petrowna aus Donezk geflohen, wo schon seit Jahren Krieg herrscht. Als kleines Mädchen hat sie ein KZ in Deutschland überlebt – welches, das weiß sie nicht mehr. Ihre Eltern kamen dort um. Neben ihr steht ihre Tochter Nina (59), die bei den Kämpfen im Donbas ihren Mann verlor. Aber alle sieben Kinder sind in Sicherheit.

1300 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine in Kiel

Deutsche haben Ihrer Familie so viel angetan, dennoch ist Maria Petrowna dankbar und glücklich, jetzt in Deutschland zu sein und so viel Freundlichkeit und Hilfe zu erfahren. Die alte Dame verneigt sich im Sitzen und faltet die Hände vor der Brust. „Sie sagt, danke, danke, danke“, übersetzt die Dolmetscherin – aber man versteht es auch so.

Das Schicksal dieser Menschen gehe ihm sehr nah, sagt Stöcken. Und doch muss er nüchtern die Zahlen im Blick behalten, und die Frage: Wie viele Flüchtende wird Kiel noch aufnehmen müssen, wie viele kann die Stadt gut unterbringen?

Aktuell sind in Kiel knapp 1300 Menschen aus der Ukraine registriert, hinzu kommen geschätzt rund 700, die sich nicht beim Ankunftszentrum im Neuen Rathaus gemeldet haben. Täglich wächst die Zahl um etwa 100. „Noch können wir das leisten“, sagt Stöcken. Allerdings ist der zusätzlich geschaffene Platz in den Sammelunterkünften Arkonastraße (450 Personen) und Schusterkrug (600) bereits ausgelastet. „Wir sind dabei, weitere Kapazitäten ans Netz zu bringen“, so der Dezernent. Bereits ab diesem Montag sollen 60 Plätze im Haus Michael bereitstehen, weitere 400 sind in der Herthastraße geplant.

Niemand weiß, wie viele noch kommen

Wie viele Menschen vor dem Krieg noch nach Deutschland flüchten, wie viele nach Kiel? Stöcken spricht von einem Blick in die Glaskugel. Rund zehn Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, so schätzt das Flüchtlingshilfswerk UNHCR, könnten ihre Heimat verlassen müssen. Wenn davon ein Fünftel nach Deutschland käme, würde das für Kiel rund 5000 Menschen bedeuten. „Dann“, sagt Stöcken, „müssen wir noch einmal neu überlegen.“ Notfalls müssten dann auch Wohncontainer reaktiviert werden.

Auch die Staatsministerin aus Berlin könnte über Zahlen nur mutmaßen – will es aber lieber nicht. „Wir haben viel gelernt aus den Erfahrungen von 2015“, sagt Reem Alabali-Radovan. Es gebe reichlich Erfahrungen und Strukturen, auf denen man aufbauen könne. Allerdings seien diesmal deutlich mehr Kinder dabei. Allein in Kiel sind es aktuell rund 200 in schulpflichtigem Alter. Aber mit der Schulpflicht ist das so eine Sache. Viele Kinder haben Online-Unterricht von ukrainischen Lehrern: „Wir dürfen bestehende Strukturen nicht zerstören“, sagt Stöcken. Besonders schwierig ist die Versorgung von Kita-Kindern, es fehle an Plätzen und Personal.

Kiel braucht mehr Geld von Bund und Land

Zusagen über weitergehende finanzielle Hilfen hat Alabali-Radovan nicht mit nach Kiel gebracht. Stöcken macht klar: „Land und Bund dürfen die Kommunen mit dieser Herausforderung nicht allein lassen.“ Vom Land erhält die Stadt pro Person eine Integrationspauschale: 500 Euro. „Das reicht nicht“, sagt Stöcken. Zumindest das Doppelte sei nötig. Viele Menschen hätten die Hoffnung, nach ein paar Wochen wieder nach Hause zu können. Das aber kann ihnen niemand versprechen.

Dann ist das Gespräch im Industriemuseum vorbei. Schritt für Schritt, gestützt auf ihren Gehbock, verlässt Maria Petrowna Rotta den Ausstellungsraum. Sie liebt ihre Heimat, sagt sie. Aber niemals möchte sie in den Krieg zurück.