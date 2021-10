„Nichts darf man mehr ...”, posaunt gerne mal raus, wer sich seine Vorurteile und Klischees nicht nehmen lassen will. Was ist gesellschaftlicher Fortschritt, was Zensur? Kabarettist Florian Hacke fühlte in der gut besuchten Pumpe dem Vorwurf auf den Zahn. Zur Freude des gut unterhaltenen Publikums.