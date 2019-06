Die am Hörnbad-Bau beteiligte Fliesenfirma Baas will erneut die Stadt verklagen. Konkret geht es um 500.000 Euro, die der Firma aus Elmshorn nach eigenen Angaben zustehen. Die Stadt lehnt eine Stellungnahme ab. „Zur laufenden Rechtssache Baas äußert sich die Stadt derzeit nicht“, so ein Sprecher.