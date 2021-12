Kiel

Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen, mit den Temperaturen fiel auch schon der erste Schneeregen. Für Menschen mit einem heimeligen Zuhause mag diese Zeit besinnlich sein, für Obdachlose ist sie auf der Straße schwierig und gefährlich. Um ihnen Wärme und Fürsorge zu geben, ist der Kältebus des Malteser Hilfsdiensts zum zweiten Mal von freitags bis sonntags zwischen 17 und 22 Uhr ehrenamtlich im Einsatz.

In den Schaufenstern glitzert Weihnachtsdekoration, Lichterketten schmücken die Tannen, der Glühwein lockt zum Rathausplatz. In der Küche des Maltesers Hilfsdienst im Jägersberg sind an diesem Freitagabend Projektleiterin Henriette Hirnstein und die Studentin Annika Scheloske dabei, einen Eintopf aus weißen Bohnen zu erhitzen und in Wärmeboxen umzufüllen. „Wir brauchen im Schnitt so 30 Portionen, manchmal mehr.

Henriette Hirnstein ist Projektleiterin des Kältebusses. Quelle: Karina Dreyer

Einige wollen gar nicht, andere holen sich einen Nachschlag“, sagt Hirnstein. Dann werden noch Kaffee und Tee gebrüht, Schlafsäcke, Isomatten und Hygieneartikel in den Mannschaftstruppenwagen gebracht und selbsthaftende Schilder mit der Aufschrift „Kältebus“ an die Wagenseiten angebracht. An diesem Abend lenkt Einsatzsanitäter Dirk Stuhlgies den Wagen durch den Jägersberg. Keine einfache Sache, denn auf beiden Seiten ist alles dichtgeparkt, das lässt ihm nur wenig Raum zu rangieren. Ein Ärgernis nicht nur an diesem Abend.

Der Kieler Kältebus ist stadtweit unterwegs

Es regnet, die Temperatur liegt bei vier Grad, als die drei sich stadtweit auf die Suche nach Obdachlosen begeben. An diesem Abend fahren sie die Holstenstraße ab, schauen sich gründlich um, dann geht es zum Wasserturm, Ringstraße, Richtung Sophienhof, Gaarden und Bahnhof. An einem kleinen Flecken mit Bäumen und Büschen hält das Team, dort nächtigt ein Mann Mitte 40 schon seit einigen Jahren unter Planen.

Helfer gesucht Das Team des Kieler Kältebusses sucht Verstärkung. Zu dritt oder zu viert sind die Ehrenamtlichen jeweils freitags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr unterwegs, um warmes Essen zu verteilen. „Man muss motiviert sein, Wohnungslosen zu helfen“, sagt Projektleiterin Henriette Hirnstein. Schön wäre auch der Führerschein, damit der Gruppentransportwagen gefahren werden kann. Jeder, der mitmachen möchte, bekommt einen Tag eine Malteser-Grundausbildung sowie einen Erste-Hilfe-Kursus. Zudem gibt es wöchentlich ein Treffen mit dem Team zum Erfahrungsaustausch, bei dem auch ein Supervisor dabei ist. Wer mit Geldspenden helfen möchte, kann dies über dieses Spendenkonto: Pax-Bank eG Malteser Hilfsdienst e.V. Kiel, IBAN DE94370601201201224108. Am Freitag, 10. Dezember können Schlafsäcke, Isomatten, Decken (keine Bettdecken!), Lebensmittel in Konserven und Thermobecherzwischen 15 und 20 Uhr im Jägersberg 7-9 (Malteser Dienststelle) abgegeben werden. Und wer weiß, wo sich Obdachlose aufhalten, kann sich beim Kältebus Malteser Kiel unter Tel. 0170 14 09 210 melden. Interessierte neue Ehrenamtliche oder Unternehmen, die Spenden möchten, können sich bei der Projektleiterin unter henriette.hirnstein@malteser.org melden.

Stuhlgies schaut nach, bringt dem Mann wie gewünscht einen Schlafsack, Isomatte und Schokolade. Alles wird notiert. Denn es geht dabei auch um Fürsorge. „Es kann ja mal sein, dass er dort nicht ist und dann würden wir versuchen, mehr in Erfahrung zu bringen“, sagt sie. „Wir besprechen das alles beim Teamtreffen einmal die Woche, tauschen uns aus, damit die anderen wissen, wer wo ist und was gebraucht wird.“

Auf einem Parkplatz freut sich der der 33-jährige Peer und ein Freund über den warmen Eintopf. Quelle: Karina Dreyer

Auf einem Parkplatz treffen sie denn 33-jährigen Peer. „Meine Bude ist abgebrannt, ich schlafe bei einem Kollegen“, sagt er. So richtig gegessen habe er heute noch nicht. Der Eintopf schmeckt und wärmt, seine Freude über Shampoo und eine Mütze ist groß. „Bislang waren alle sehr dankbar und höflich“, sagt Henriette Hirnstein.

Annika Scheloske ist das erste Mal dabei. Sie studiert Ökotrophologie und ist über die Uni-Webseite auf den Kältebus aufmerksam geworden. „Das ist eine super Möglichkeit, anderen zu helfen“, sagt sie. Wichtig sei, dass wohnungslose Menschen sehr kalorienreich essen, „denn bei Kälte verbraucht der Körper mehr davon“.

Die Suche geht weiter. Unter einem der festlich dekorierten Schaufenster eines Kaufhauses haben sich zwei Männer mit ihren Mänteln und Schlafsäcken eingedeckt. Ihre Habseligkeiten sind in Koffern und Rucksäcken untergebracht, daneben stehen Bierdosen. „Alkohol bei dieser Kälte ist gar nicht gut, er kühlt den Körper noch mehr aus“, sagt die Studentin.

Einsatzsanitäter Dirk Stuhlgies versorgt den 35-jährigen Sebastian mit einen warmen Schlafsack. Quelle: Karina Dreyer

Sebastian, 35, kam vor vier Jahren aus Rumänien, seit sechs Monaten lebt er auf der Straße und freut sich über einen Schlafsack und den Eintopf. Es ist sein erster Winter draußen. Auf dem Vinetaplatz in Gaarden stellt das Team einen Tisch vor dem Kältebus auf, denn gleich mehrere Männer schauen wie erwartet vorbei. Sie haben schon vom Kältebus gehört.

„Es ist für uns ganz wichtig, dass Menschen uns Bescheid geben, wenn sie obdachlose Menschen kennen und wissen, wo sie nächtigen“, sagt Hirnstein. Dann können die Ehrenamtlichen sie zumindest am Wochenende abends mit einem warmen Essen, Kaffee oder Tee versorgen. Im Einsatz werden sie noch bis Ende März sein. Eins ist sicher: Die richtig kalten Tage stehen bis dahin noch bevor.