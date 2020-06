Trotz der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts hat Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zeitnahe Fahrverbote für ältere Diesel-Pkw am Theodor-Heuss-Ring ausgeschlossen. "Weder ein Gericht noch sonst jemand" könne in naher Zukunft in Kiel Fahrverbote verfügen, sagte er am Donnerstag.