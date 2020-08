Kurioser Unfall an der Kaistraße in Kiel: Am Montagmorgen ist ein Golffahrer mit seinem Auto an der Kreuzung zum Stresemannplatz zunächst in eine Ampelanlage gekracht und anschließend mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Alle Beteiligten blieben unverletzt, die Polizei musste den Verkehr regeln.