Hammer. Wasser marsch. So lautete dieser Tage die Devise im Eiderbad in Hammer. 36 Stunden dauerte es, die trübe Brühe des Vorjahres aus dem Becken zu pumpen, weitere 24 Stunden, bis wieder genug frisches Wasser drin war. Angebadet wird am Freitag um 10 Uhr.