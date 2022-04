Der Zweimaster „Tuulia II“ war am Sonnabend unweit des Bülker Leuchtturms in der Kieler Bucht in kurzer Zeit gesunken. Bei der Rettung der Besatzung halfen aber nicht nur die Profis von der Seenotrettung, sondern auch eine Kajakgruppe des TSV Klausdorf – mit einer pfiffigen Idee.