Im März 1961 ist der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt. Die USA und die Nato auf der einen sowie die Sowjetunion und der Ostblock auf der anderen Seite rüsten um die Wette, allein die USA investieren 50 Milliarden Dollar pro Jahr in Rüstung, als in Kiel eine Konferenz stattfindet, die für einige davor wie eine Utopie geklungen haben muss: Führende Wirtschaftswissenschaftler aus beiden Weltsystemen, dem kapitalistischen und sozialistischen, treffen sich, um über ökonomische Folgen von Abrüstung zu debattieren. Es gilt, jenseits politischer Entscheidungen, die Frage zu beantworten: Was kostet uns der Frieden?

Der Mann, der vor 61 Jahren Ost und West an einen Konferenztisch ins Kieler Haus Weltclub bewegt, ist Fritz Baade. Der damalige Direktor des Instituts für Weltwirtschaft genießt damals international einen ausgezeichneten Ruf. Wenige Wochen später will Baade in den Ruhestand gehen – doch zuvor organisiert er dieses bis dahin einzigartige Rechen-Experiment. Und tatsächlich: 13 der renommiertesten Wirtschaftsforscher der Welt sagen zu, darunter drei spätere Nobelpreisträger. Zwei weitere senden einen schriftlichen Beitrag, darunter Gerhard Colm aus den USA, der zuvor an der Währungsreform 1948 im Nachkriegsdeutschland mitwirkte.

Parallele zum aktuellen Krieg in der Ukraine: Auch in Kiel ging es um den Preis für Frieden

Als Rolf Langhammer, der ehemalige Vize-Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), unsere Redaktion an diese Kieler Konferenz erinnert, es ist vergangene Woche, hat die deutsche Bundesregierung noch nicht das Gas-Pipeline-Projekt „Nord Stream 2“ gestoppt. Auch sind zu dem Zeitpunkt noch keine Panzer in die Ukraine gerollt, der Einmarsch steht da noch bevor, ebenso wie die massiven Sanktionen seitens der Europäischen Union gegen Russland. Und doch bleibt die Frage nach dem Preis für Frieden brandaktuell: „Damals ging es um die Kosten für Abrüstung, heute um die Kosten der Sanktionen“, sagt Langhammer.

Rolf Langhammer, einstiger Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft, sieht eine Parallele zur aktuellen Lage: Auch damals ging es um den Preis für Frieden. Quelle: Frank Peter

Erschreckend aktuell kommt einem also das vor, was sich im März 1961 in Kiel abspielt. Zumindest die Mathematiker sind sich damals in allen Punkten schnell einig. Zunächst beim Offensichtlichen: „Das gegenwärtige Wettrüsten stellt eine große Gefahr für den Weltfrieden dar“, schreiben etwa Helmut Koziolek und Jürgen Kuczynski, Wissenschaftler aus der DDR, in ihrer Auswertung über die Konferenz.

Doch die Forscher gelangen auch einstimmig zu dem Ergebnis, dass eine wesentliche Beschränkung der Rüstungsausgaben erheblichen Nutzen für alle Länder hätte. Zwar werde es Übergangsprobleme im Verlauf der Abrüstung geben, so das Fazit der Konferenz, sie führe aber nicht zu Massenarbeitslosigkeit und mache im Gegenteil Mittel frei für Kultur- und Sozialausgaben und für das Gesundheitswesen. Die Umstellung von Rüstungs- auf Zivilproduktion sei laut der Mathematiker auch wirtschaftlich empfehlenswert.

70 Jahre Haus Weltclub Die Kieler Konferenz zu den wirtschaftlichen Folgen von Abrüstung fand im Haus Weltclub statt. Das ehemalige Gästehaus für Lehrende, Lernende und Förderer der Wissenschaft des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) wird im Juni 70 Jahre alt. Das Gebäude im heutigen Düsternbrooker Weg wurde 1951/52 auf den Trümmern des ehemaligen Seglerheims der Olympiade 1936 am Hindenburgufer errichtet, und zwar mit Hilfe von Spenden, die der frühere Direktor des IfW, Prof. Fritz Baade, von mit ihm befreundeten Deutsch-Amerikanern eingeworben hatte. Das Haus wurde am 27. Juni 1952 in Beisein des damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss während der Kieler Woche eingeweiht. „Es sollte ein Symbol für Völkerverständigung werden und wurde es auch – dank des Engagements des Ehepaars Baade“, erklärt Rolf Langhammer, ehemaliger Vizepräsident des IfW. Vor allem Geschäftsführerin Edith Baade, die als Jüdin ihrem Mann, der ab 1949 vier Jahre im Bundestag saß, in das Nachkriegsdeutschland folgte, hatte an der Finanzierung des Hauses einen großen Anteil.

„Die haben gegen die Zeit gedacht“, erläutert Rolf Langhammer heute. Allen voran Fritz Baade. Durch seine Konferenz sei im März 1961 datenbasiert untermauert worden, was Baade als Gedanken voraussetzt: Eine militärische Abrüstung wäre für die Wirtschaft und Leben der Menschen in beiden Lagern, ungeachtet der Kosten des Übergangs von Rüstungs- auf Zivilproduktion, ein großer Gewinn. Zudem würde Abrüstung erhebliche Mittel für den Aufbau der Wirtschaft in den gerade unabhängig gewordenen Staaten des Südens freimachen und Armut bekämpfen. „Das Ergebnis der Konferenz konzentrierte sich auf die Diagnose, weniger auf die Therapie“, sagt Langhammer.

Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel: „Auf-Abrüstungszyklus bewegt sich wieder in aufsteigende Richtung“

Das habe auch dazu geführt, dass die Konferenz in Sachen Abrüstung inmitten des Kalten Krieges – U2-Abschuss (1960) und Kuba-Krise (1962) – wirkungslos geblieben sei, erklärt Rolf Langhammer. Erst nach 1989 sei durchaus abgerüstet worden, so der ehemalige Vize-Präsident des IfW weiter: „Aber angesichts der aus der Sicht des Westens irrationalen und vielleicht auch nur getarnten Sorge Russlands vor einer Einkreisung durch die Nato und dem Bedeutungsverlust Russlands als Großmacht bewegt sich der Auf-Abrüstungszyklus wieder in aufsteigender Richtung.“

Vielleicht, betont Rolf Langhammer, hätte die Kieler Konferenz mehr Erfolg gehabt, wenn sie, wie später in Davos oder die Münchener Sicherheitskonferenz, auch hochrangige Vertreter der Politik nach Kiel hätte ziehen können. In einem anderen Punkt aber ging von Kiel zumindest ein Impuls aus: die Erkenntnis, dass ein Teil der durch Abrüstung frei gewordenen Mittel in die ärmeren Länder der Welt fließen müsse. Noch heute sollen reiche Länder 0,7 Prozent ihres Nationaleinkommens für Entwicklungshilfe zur Verfügung stellen. Die Höhe des Anteils geht auf Berechnungen des holländischen Forschers und Konferenz-Teilnehmers Jan Tinbergen zurück.

„Eine solche Konferenz hat es vorher und nachher nicht mehr gegeben“, sagt Langhammer. Davos und andere Konferenzformate wie der vom IfW maßgeblich mitgeprägte Global Solutions Summit versuchten Ähnliches wie die Konferenz von 1961, stießen aber auf taube Ohren, weil die Forschung nicht das Gehör autokratischer Führungen findet, so Langhammer: „Es mangelt keineswegs an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den epochalen globalen Herausforderungen, zum Beispiel zum Klimaproblem, es mangelt an der Bereitschaft, nationale Befindlichkeiten diesen Erkenntnissen zu unterwerfen. Das war 1961 so, das ist heute leider auch so.“