Kiel

Am Montagmorgen sind das Messschiff "Schall" und ein Arbeitsboot unweit des Fähranlegers Bellevue und der Seebar in Position gegangen. "Es handelt sich um eine Suche nach Munition", so eine Poizeisprecherin.

In dem Bereich unweit des Ufers lagen bei Kriegsende 1945 zahlreiche Schiffe. Darunter auch das Wrack des Passagierschiffes " New York" sowie Kriegsschiffe.

Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit von Altlasten in diesem Bereich der Kieler Förde besonders groß. In der Vergangenheit mussten dabei mehrfach auch Bomben oder Minen gesprengt werden.

Suche mit Tauchern

Der Kampfmittelräumdienst des Landes setzte bei der Suche am Montag auch sein Arbeitsboot "Schall" ein, dass als Plattform für die Taucher genutzt wird.

Die Wasserschutzpolizei sicherte den Sucheinsatz mit dem Streifenboot "Stör" mit eingeschaltetem Blaulicht ab, damit die Taucher im Fahrwasser sicher arbeiten konnten.

Die Suche nach alten Bomben, Minen und Torpedos ist im September in der Kieler Förde wieder angelaufen. In der vergangenen Woche hatten sich auch wieder Einheiten eines Nato-Verbandes an der Suche beteiligt.

Erst in der vergangenen Woche musste ein Blindgänger auf dem Ostufer in Dietrichsdorf gesprengt werden.

