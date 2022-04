Kiel

Jan-Ole Hartmann hat schon etwas geschafft. Seine zweijährige Ausbildung zum Helfer im Gastgewerbe schloss er erfolgreich ab, doch das soll nur die erste Etappe sein. Seit dem vergangenen September ist der 22-Jährige im Kieler „Kantro“ tätig und arbeitet weiter an seinen Fertigkeiten. Sein Ziel: Möglichst bald gutes Geld als Restaurant-Fachkraft verdienen.

Im Wort „Kantro“ stecken die Begriffe Kantine und Bistro, die ziemlich genau beschreiben, was sich seit 2019 in einem Teil des der Dänischen Straße zugewandten Traktes vom Kirchenamt Nord tut. Klassischer Mittagstisch mit und ohne Fleisch, außerdem sehr guter Kaffee mit selbstgebackenem Kuchen, der kleine Betrieb will damit die etwa 150 Beschäftigten des Kieler Kirchenamtes ansprechen und ebenso die Laufkundschaft in dieser beliebten Einkaufsstraße.

Im „Kantro“ im eigenen Tempo zum Erfolg

Vor allem aber will das Projekt eine Zielgruppe fördern, die immer wieder etwas durchs Raster zu fallen droht: Menschen mit kognitiven oder psychischen Behinderungen, die oftmals gar nicht groß auffallen, aber eben doch Barrieren im Beruf mit sich bringen.

Auch Nele Schidlowski ist ein bisschen so dazwischen: In einer klassischen Werkstatt für Menschen mit Behinderung eher unterfordert, in Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt aber zumindest ohne gute Vorbereitung ein Stück überfordert. Seit Februar macht die 32-jährige ein Praktikum im „Kantro“ und zieht ein erstes Fazit: „Es gefällt mir sehr gut.“ Gemüse schnippeln, Tische decken, den Abwasch machen, daran hat sie ihre Freude. Spaß macht es auch deshalb, weil sie ihr eigenes Tempo gehen kann und niemand schief guckt, wenn sie mal einen Durchhänger hat.

„Wir können sehr individuell arbeiten“ – Inklusion hilft dabei

Christian Lange (re) und Dirk Nestler, Geschäftsführer des „Kantro“, blicken positiv in die Zukunft. Quelle: Frank Peter

Vier Beschäftigte mit und weitere vier ohne Behinderung sind derzeit in dem Kantinenbistro tätig. „Damit können wir sehr, sehr individuell arbeiten“, sagt Christian Lange, gemeinsam mit Dirk Nestler Geschäftsführer der unter Regie des Jugendaufbauwerks Plön-Koppelsberg betriebenen Einrichtung.

Doch nicht nur die überschaubare Größe macht es, auch das Miteinander der Kooperationspartner spielt eine Rolle. Neben der von Prof. Peter Unruh geleiteten Verwaltung der Nordkirche ist die Bundesagentur für Arbeit maßgeblich beteiligt und kommt bis zu 27 Monate lang für die Finanzierung des Angebots auf. „Das ist für uns eine Frage der Haltung“, betont Geschäftsführerin Petra Eylander, dass Inklusion „gemeinsames Miteinander statt nebeneinander“ bedeute.

Lesen Sie auch Nach zwei Jahren zurück: Fecit startet Werkstatt-Verkauf

Ebenfalls an Bord sind die Lebenshilfe Preetz und die Lebens- und Werkgemeinschaften Grebinsrade, aus deren Werkstätten die Teilnehmenden kommen. Auch wenn dort leistungsfähige Kräfte sehr geschätzt sind, freuen sich die Verantwortlichen über jeden und jede, die den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt schafft, wie Christian Lange hervorhebt. „Genau das ist das Ziel“, erläutert er und fügt hinzu, dass die Erfolge derartiger Projekte beachtlich sind. Gelingt es erst, Vorbehalte in den Betrieben abzubauen, dann ist seine Klientel in der Regel hoch geschätzt. „Unsere Leute identifizieren sich ganz stark mit ihrem Arbeitsplatz und sind absolut zuverlässig“, beschreibt er die Erfahrungen.

Personal in der Gastronomie ist Mangelware

Aktuell sehen die Zuständigen sogar besonders gute Erfolgschancen, weil Personal in der Gastronomie Mangelware ist. „Das spielt uns in die Karten“, freut sich Lange, dessen immer wieder von den Corona-Beschränkungen blockierte Truppe in Spitzenzeiten bis zu 300 Essen am Tag unters Volk gebracht hat.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit fährt das „Kantro“ seinen Betrieb erst wieder hoch und ist nur für Beschäftigte des Kirchenamtes geöffnet. Bald schon sollen in der Dänischen Straße 21-35 aber auch die Externen wieder willkommen sein.