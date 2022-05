Kanzler Scholz bekennt sich in Kiel zu Waffenlieferungen an die Ukraine

Kiel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in Kiel den Beistand Deutschlands zur Ukraine im Krieg gegen Russland bekräftigt. Auf einer Wahlkampfkundgebung der SPD auf dem Rathausplatz versicherte der Bundeskanzler gegen den lautstarken Protest von Störern mit Trillerpfeifen und Sirenen: „Wir werden die Ukraine nicht alleine lassen!“ Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin dürfe nicht gelingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es die Verständigung gegeben, Grenzen in Europa nicht mehr gewaltsam zu verschieben, sagte Scholz. „Das ist was, das Putin in Frage gestellt hat, und das werden wir nicht hinnehmen.“

Scholz bezog sich direkt auf die rund 50 Störer unter etwa 1200 Menschen auf dem Rathausplatz, als er rief: „Wir sind so stolz auf Demokratie, Wahlrecht und Meinungsfreiheit.“ Diese Freiheit sei „nicht selbstverständlich, das wissen die Menschen in Russland“.

Die Kundgebung 48 Stunden vor Schließung der Wahllokale war der Höhepunkt des SPD-Landtagswahlkampfs in Schleswig-Holstein. Im Mittelpunkt von Scholz’ Rede stand indes der Krieg in der Ukraine. Der Kanzler bekannte sich zu Waffenlieferungen an die überfallene Nation, „weil es ohne Waffen nicht geht, sich gegen einen solchen Aggressor zu verteidigen“. Scholz an die Adresse der Protestierenden: „Frieden schaffen ohne Waffen, das ist ein schöner Traum!“

Der Kanzler gab auch einen Vorgeschmack auf seine Fernsehansprache an das deutsche Volk an diesem Sonntagabend. „Ein Land, das vor so großen Veränderungen steht, muss zusammenstehen“, beschwor er. „Wir halten zusammen!“

Polizei erwog eine Räumung des Platzes

Dieser Formel sprachen die Störer vor dem Opernhaus Hohn. „Lügner, Lügner“, skandierten sie, „Kriegstreiber!“, „Scholz an die Front!“ Sie verstiegen sich sogar zu der 100 Jahre alten historischen Lüge von Nationalisten nach dem Ersten Weltkrieg: „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!“ Dabei hielt die „Querdenker“-Front auch Plakate hoch, auf denen die Corona-Pandemie als „Geschäftsmodell“ verleugnet und Corona-Impfungen eine Absage erteilt wurde.

Die massiven Störungen führten bei Polizei und Bundeskriminalamt sogar zu der Erwägung, unmittelbar vor dem Auftritt des Kanzlers den Bereich vor dem Opernhaus zu räumen. Eine Überlegung, von der die Sicherheitsexperten schließlich Abstand nahmen.

Lars Klingbeil nimmt sich die Störer zur Brust

Die Störer hatten sich vor Scholz schon den SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil und die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli zur Brust genommen. Klingbeil rief ihnen zu: „Die Ukrainer kämpfen auch für Eure Freiheit zu brüllen!“ Midyatli verwies mit Inbrunst auf die Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine: „Auch wenn es sich hier anders anhört: Schleswig-Holstein nimmt Ukrainerinnen und ihre Kinder mit großem Herzen auf!“

Gegen das dominierende Thema Ukraine-Krieg und die Störungen auf dem Rathausplatz hatten der SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sowie die Kieler Wahlkämpfer Özlem Ünsal, Benjamin Walczak und Serpil Midyatli Mühe, ihre Botschaften an das Volk zu bringen. Immer wieder beschworen sie die sozialdemokratischen Dauerbrenner Klimaschutz, Mietpreisbremse, gebührenfreie Kita. „Sozial, digital, klimaneutral“ stand in roten Buchstaben am Bühnenhintergrund.

Im Anschluss an die Kundgebung vor dem Rathaus trug der Bundeskanzler sich drinnen ins Goldene Buch der Stadt Kiel ein. Scholz ist der fünfte Bundeskanzler in Kiels Gästebuch nach Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Angela Merkel. Willy Brandt hatte sich noch als Regierender Bürgermeister von Berlin in Kiel verewigt.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer überreichte im Ratsherrenzimmer als Gastgeschenk das Gemälde „Blue Spirit“ der Hamburger Künstlerin Heinke Böhnert. Zum Kunstwerk gehören Teile von elf Segeln, darunter ein Segel von Boris Hermanns Weltumsegelung bei der Vendée Globe 2020/21, Segel von Olympiaregatten 2016 und 2021 sowie Segel von Kieler-Woche-Gewinnern wie Philipp Buhl aus Kiel. Kämpfer drückte seine Hoffnung aus, dass Scholz als Bundeskanzler einmal die Kieler Woche eröffnen werde.