Kiel

Traditionell darf an Karfreitag nicht getanzt werden: Auch in Schleswig-Holstein gibt es dieses Verbot. Von 2 Uhr an dürfen laut Gesetz bis Karsamstag 2 Uhr in der Nacht die Tanzflächen nicht betreten werden. Kein Abzappeln, kein Abrocken. In Kiel werden dennoch ein paar Diskotheken geöffnet sein – mit einigen Einschränkungen für Besucherinnen und Besucher.

Ein Club, der auch an Karfreitag zum Feiern lädt: das Max Nachttheater. Dort soll es an diesem Tag jedoch etwas später als sonst, nämlich um 23 Uhr, mit dem Einlass losgehen – aufgrund des Tanzverbots. „Auch bei uns darf erst ab 2 Uhr getanzt werden“, sagt Michael Blohm, der die Veranstaltung organisiert. „Davor werden wir Musik spielen, die Tanzfläche ist aber abgesperrt.“ Mit einem Absperrband, wie man es von Bauarbeiten kennt.

Verbot am Karfreitag: Wo fängt das Tanzen an?

Und was gilt außerhalb der Tanzfläche? Wo fängt eigentlich das Tanzen an? „Die Regelung ist schon etwas absurd“, so Blohm, „natürlich fangen die Leute irgendwann an, sich zu bewegen und zu wippen.“ Eine Abgrenzung zwischen reiner Bewegung und dem Tanzen an sich sei schwierig. Auch wenn er betont: „Animieren werden wir die Leute nicht dazu.“

Schon im Vorfeld sei die Kommunikation mit den Gästen nicht einfach gewesen. Viele Nachrichten hätten das Team der Kieler Diskothek über die sozialen Medien erreicht. Einige wollten wissen, was genau gilt. Anderen fehlt das Verständnis, warum sie sich erst ab 2 Uhr auf der Tanzfläche frei bewegen können. Viel Aufklärungsarbeit für Blohm, der auf die Frage nach dem Sinn dieser Regelung antwortet: „Das ist nicht mehr zeitgemäß.“

Tanzverbot an Karfreitag ist gesetzlich geregelt

Das Tanzverbot am Karfreitag, der dem Osterfest vorangeht, ergibt sich aus den Feiertagsgesetzen der jeweiligen Bundesländer. Am Tag der Kreuzigung Jesu soll an sein Leid und sein Sterben erinnert werden. Karfreitag gilt daher als stiller Feiertag, genau wie Heiligabend und Totensonntag sowie der Volkstrauertag. Er ist einer der höchsten Feiertage des evangelischen Kirchenjahres. In ganz Deutschland gibt es wegen seines ernsten Charakters besondere Regelungen für öffentliche Veranstaltungen – wie neben Tanzevents auch das Verbot von Märkten oder Sport- und anderen Unterhaltungsveranstaltungen.

An den übrigen Osterfeiertagen soll es für Gäste der Kieler Diskotheken keine Einschränkungen geben. So auch im Max laut Blohm: „Am Sonnabend und Sonntag haben wir wieder ganz normal geöffnet.“