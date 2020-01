Der Fahrdienstleister Clever Shuttle erweitert sein Gebiet aus Kiel auf Kronshagen, teilte das Unternehmen am späten Freitag mit. Die Nachbargemeinde ist die erste im Kreis Rendsburg-Eckernförde, die von Clever Shuttle bedient wird. Das Ride-Sharing-Angebot ist seit Sommer per App in Kiel buchbar.