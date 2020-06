Zusätzlich zur geplanten Schließung von Dutzenden Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen auch 20 der 30 Niederlassungen der Tochter Karstadt Sports dicht machen. Das betrifft auch die Filiale in Kiel.

Karstadt-Sports in Kiel soll schließen

Warenhaus - Karstadt-Sports in Kiel soll schließen