Kiel

Um welche Maßnahmen handelt es sich beim Umbau?

Christoph Kellenter: In der Hauptsache geht es dabei um die Erneuerung von insgesamt 22 Rolltreppen auf allen sechs Etagen. Außerdem werden die Decken geöffnet, um die Beleuchtung auf LED-Technik umzustellen. Und schließlich wird auch das Service-Center in der vierten Etage erweitert.

Was sind die Gründe für die Umbauten?

Die neuen Rolltreppen werden deutlich zuverlässiger, energiesparender und leiser sein als die alten. Die Rolltreppen sind mittlerweile 40 Jahre alt und damit auch störanfälliger geworden. Energiespareffekte erzielen wir weiterhin durch die neue LED-Beleuchtung, die zudem noch helleres und freundlicheres Licht für Kunden erzeugt.

Was hat es mit der Erweiterung des Service-Centers auf sich?

Damit reagieren wir vor allem auf den stark wachsenden Anteil unseres Online-Geschäftes. Wenn bei uns in der Filiale beispielsweise die gewünschte Ware nicht vorrätig ist, kann der Kunde sie sich per Internet-Klick oder aus einer anderen Filiale nach Kiel liefern lassen. Immer mehr Kunden nutzen die digitalen Services, die wir ihnen schon jetzt bieten. Mit einem neuen und größeren Service Center haben wir noch mehr Lagerfläche für die Pakete. Außerdem bieten wir dem Kunden eine neue Umkleide, damit er prüfen kann, ob die bestellten Kleidungsstücke passen – um sie gegebenenfalls gleich zurückgeben oder umtauschen zu können.

Wie lange werden die Umbauarbeiten dauern?

Rolltreppen und Beleuchtungsanlagen sind nach aktueller Planung Ende Juli dieses Jahres fertig, das Service-Center schon etwa Mitte Juni. Bislang liegen wir gut im Zeitplan. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keine Verzögerungen gibt und wir sehr schnell unseren Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis bieten können.

Wirken sich die Umbauarbeiten auf das dazu parallel laufende Geschäft aus? Was werden die Kunden spüren?

Zeitweise werden nicht alle Etagen mit Rolltreppen erreichbar sein. Als Ausweichmöglichkeiten stehen unsere Kundenaufzüge zur Verfügung. Darüber informieren wir entweder durch entsprechende Hinweisschilder in zwölf Sprachen, oder Kollegen auf der Fläche helfen den Kunden weiter. Ansonsten läuft das Geschäft normal weiter.

Wie viel Geld investiert das Unternehmen in die Umbaumaßnahmen?

Sie können sich vorstellen, dass bei so vielen Maßnahmen eine beachtliche Summe zusammenkommt. Es handelt sich um einen Millionen-Betrag.

Lässt sich aus dieser Investition schließen, dass das Unternehmen weiterhin an die Zukunft des Karstadt-Standortes Kiel glaubt?

Die Investition ist in der Tat beträchtlich und wird zu einer Aufwertung des Kieler Hauses führen. Ich freue mich auf die Zukunft an diesem tollen Standort.

Wie ist die wirtschaftliche Lage des Warenhauses?

Natürlich gibt es saisonale Schwankungen. Aber unter dem Strich sind wir hier in Kiel sehr zufrieden. Vor allem unser Online-Geschäft wächst extrem stark. Diesen Trend haben wir erkannt und bauen einen auf den Standort Kiel maßgeschneiderten Marktplatz der Zukunft beispielsweise mit unserem Service-Center weiter aus. Unter vernetztem Marktplatz verstehen wir die Verbindung aus online und stationärem Handel. Wir sind hier also absolut auf dem richtigen Weg.

Apropos Weg: Die Rolltreppen zum Holstentörn stehen seit Wochen komplett still. Hat das Auswirkungen auf den Kundenlauf ins Warenhaus?

Unter dem Strich nicht. Bei uns im Haus gleicht sich das zum Glück wieder aus, da mehr Menschen die Eingänge im Erdgeschoss des Gebäudes nutzen. Insofern hat sich der Kundenlauf für uns nur verlagert, aber nicht reduziert. Es ist jedoch sehr schade, dass immer weniger Kunden die Treppenanlage zum Holstentörn nutzen können. Das trägt nicht gerade zur Attraktivität der Innenstadt bei.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Diskussion um den Umbau des Plaza-Areals mit einem damit offenbar verbundenen größeren Anteil an innenstadtrelevantem Sortiment?

Grundsätzlich begrüßen wir alles, was die Kieler Innenstadt stärkt – zum Beispiel eine hohe Angebotsqualität. Die geplante Ansiedlung des Sportartiklers Decathlon außerhalb der Innenstadt würde diese aus meiner Sicht aber eben nicht stärken.

Ist es angesichts des großen Wandels im Einzelhandel und in der Kieler Innenstadt geplant, die Angebotsstruktur des Warenhauses zu verändern?

Wir verändern ständig unsere Angebote – vor allem im Modebereich. Hier zeigen wir permanent neue Trends und Marken. Der Kunde findet ein individuell auf den Standort zugeschnittenes Warenangebot. Er kann sich die Waren nicht nur in unserer Filiale anschauen, ausprobieren und kaufen, sondern auch auf die gesamte Warenwelt online und offline zugreifen. Das schätzen unsere Kunden sehr und gibt es so in Kiel nicht noch einmal.

Handelsstandort Kiel Handelsverband Nord: "Gute Nachricht für den Standort Kiel" Wie groß der Druck auf Innenstadt-Kaufleute in Kiel derzeit ist, zeigen die vielen nach wie vor leerstehenden Ladenlokale in und um die Holstenstraße. Umso mehr freut sich Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord, über die Entscheidung, das Karstadt-Warenhaus in Kiel zu sanieren. „Wenn das Unternehmen investiert, dann hat der Standort Kiel Zukunft. Das ist erst mal eine gute Nachricht.“ Eine Operation am offenen Herzen sei zwar während des laufenden Betriebs immer eine Herausforderung, aber man könne nur hoffen, dass die Kunden verständnisvoll reagieren. Am Ende gehe es schließlich um eine deutliche Verbesserung des Interieurs. Generell verzeichnet der Einzelhandelsverband bundesweit Frequenzrückgänge von etwa 20 bis 25 Prozent in den Innenstädten. Deshalb müssten Unternehmen und Städte gemeinsam etwas tun, um die Aufenthaltsqualität zu steigern und Kunden zurückzugewinnen. Auch Umbaumaßnahmen in Geschäften gehören dazu. Dierk Böckenholt vermutet, dass die Karstadt-Sanierung nur ein erster Impuls sein kann, denn der ganze Bereich um das Gebäude herum müsse deutlich attraktiver werden: Holstenplatz, Andreas-Gayk-Straße sowie der Übergang zum Holstentörn. „Es macht Sinn, die ganze Ecke neu zu gestalten“, sagt Böckenholt.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier