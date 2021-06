Kiel

Noch ist es ein Haus „für Leute aller Couleur“, wie Heimleiter Martin Mayer sagt. Wenn er von „seinem“ Wohnheim berichtet, dann schwärmt Mayer von den „ganz vielen tollen jungen Leuten“, die er dort während seiner zehnjährigen Amtszeit kennengelernt hat. Im katholischen „Studierendenwohnheim Haus Michael“ leben seit Jahrzehnten Menschen aus verschiedenen Nationalitäten, Religionen und Fachrichtungen. Aber seit Montagabend gibt es traurige Gewissheit: Die Zeit des Abschieds naht. Den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde mitgeteilt, dass sie zum 31. März 2022 ihre Bleibe verlieren. Der Träger des Heims, das Erzbistum Hamburg, will die Sanierungskosten nicht mehr übernehmen.

Keine Überraschung Die Nachricht, die für die jungen Menschen im Haus Michael nicht völlig überraschend gekommen ist, erreicht die Katholiken der Kieler Pfarrei Franz von Assisi in einer Zeit der Dauer-Unruhe. Nach der Schließung der katholischen Kirche in Heikendorf soll auch das Gotteshaus in Schönberg aufgegeben werden. St. Bonifatius in Kronshagen, Heilig Kreuz in Elmschenhagen und Dreieinigkeit in Friedrichsort werden, wie berichtet, in den nächsten Jahren neue Verwendungen finden. „Notwendig sind diese Schritte, um die prekäre finanzielle Situation der Pfarrei zu konsolidieren und den Vorgaben durch Priestermangel und demografischer Entwicklung zu entsprechen“, sagt Bernd Einfalt vom Kirchenvorstand. Propst Thomas Benner kündigt an, dass „im Laufe des nächsten Jahres“ Entscheidungen fallen werden. Für Kronshagen gebe es beispielsweise schon Gespräche. Teile des Gemeindehauses könnten künftig von einem Kindergarten genutzt werden.

Das Wohnheim wurde 1951 von Franziskanern in Kiel errichtet

„Vieles müsste im Haus Michael erneuert werden. Insbesondere beim Brandschutz, bei Rettungswegen und bei der Elektronik des Hauses müssten wir in den nächsten Jahren viel Geld investieren“, sagt Generalvikar Ansgar Thim. „Das können wir uns aufgrund der finanziellen Lage des Erzbistums nicht mehr erlauben.“ 65 Zimmer gibt es im „Studierendenwohnheim Haus Michael“, das 1951 von Franziskanern mitten in Kiels nobelstem Viertel an der Reventlouallee gebaut wurde und sich heute in der Trägerschaft des Erzbistums Hamburg befindet. Aber der Zustand des Gebäudes sei inzwischen desolat, an eine Sanierung nicht mehr zu denken, sagt Thim. „Das Haus muss abgerissen werden.“

Generalvikar Thim, der derzeit auch Erzbischof Stefan Heße in Verwaltungsaufgaben vertritt, verspricht, dass das Angebot für Studentinnen und Studenten in Kiel aber im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden soll. „Die Katholische Studierendengemeinde (KSG) bleibt für uns sehr wichtig.“ Zusammen mit der Pfarrei werde nun nach einem neuen Gebäude gesucht, in dem die Arbeit fortgesetzt werden kann. Bis dahin soll die KSG an der Propsteikirche St. Nikolaus in der Rathausstraße ihre Heimat haben. „Vielleicht können wir die Arbeit mit den Studierenden auch noch mehr ökumenisch organisieren.“ Aber Thim weiß auch: Ohne ein Wohnheim würde etwas verloren gehen. „Wenn Menschen zusammenleben, passiert auch spirituell viel mehr.“

Kiels Propst Thomas Benner soll mit einem Team ein neues Konzept für die Studierenden erarbeiten

Noch vor den Sommerferien soll eine Arbeitsgruppe unter Führung des Kieler Propstes Thomas Benner die Arbeit aufnehmen und ein Konzept für das künftige Angebot der KSG entwickeln. Benner ist optimistisch, den Standort St. Nikolaus für die jungen Menschen bald attraktiver machen zu können. Dort stehen ohnehin umfangreiche Renovierungsarbeiten an. Der Propst kann sich grundsätzlich vorstellen, in den Seitenschiffen der Nikolaus-Kirche Platz zu schaffen – auch, um neue Gottesdienstformen möglich zu machen.

Die KSG hatte während der Pandemie-Monate ohnehin schon ihre wöchentlichen Gottesdienste in die Rathausstraße verlegt. „Die haben sich schon mit dem Standort vertraut gemacht“, sagt Benner, der die Kirche zu einem Ort machen möchte, der stärker in die Stadt ausstrahlt. „Deshalb ist die Kooperation mit jungen Menschen und der KSG sehr wichtig.“ Schwieriger sei es, neuen Wohnraum in Kiel zu finden. Aber auch das werde versucht, „vielleicht zusammen mit einem Kooperationspartner“.

Was aus dem Grundstück in Kiels bester Lage wird, ist noch unklar

Und was wird aus dem bisherigen Wohnheim-Grundstück in bester Kieler Lage? Nach dem Abriss des Gebäudes sieht Thim drei Optionen: „Verkaufen, verpachten oder ein eigenes Leuchtturmprojekt.“ Wirtschaftliche Aspekte müssten genauso berücksichtigt werden wie „pastorale Bedarfe“. Oder wie Thim es nennt: „Wir investieren lieber in Menschen als in Gebäude.“ Mit der Entscheidung werde es aber noch etwas dauern – im Gespräch seien „ein bis zwei Jahre“.