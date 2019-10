Weil er dabei beobachtet worden sein soll, eine Schere in einem Kaufhaus in Kiel gestohlen zu haben, hat die Polizei Kiel am Freitag einen 20-Jährigen festgenommen. Drei Ladendetektive hatten den Mann zuvor verfolgt und in der Falckstraße gestellt. Passenderweise vor dem 2. Polizeirevier.