Was fordert der Umweltausschuss genau?

Danach soll die Verwaltung bis März 2020 ein dreiteiliges Konzept vorlegen. Darin enthalten:

Ein zentrales Stadtfeuerwerk zum Jahreswechsel, das Privatleuten das Abfeuern eigener Raketen erspart.

Eine Aufklärungskampagne über die Folgen von Böllern und Raketen für Umwelt, Mensch und Tier.

Ein Ersatz des Abschlussfeuerwerks zur Kieler Woche ganz oder teilweise durch eine Licht- und Lasershow mit Artistik und Projektionen.

In die Konzeptarbeit sollen die Medien- und Kunststudiengänge der Fachhochschule Kiel und der Muthesius Kunsthochschule eingebunden werden. An der Aufklärungskampagne sollen Schulen, Vereine, Organisationen und Verbände beteiligt werden.

Der Antrag ist endgültig beschlossen, sobald er am 24. September 2019 auch den Kulturausschuss passiert. Das gilt als sicher.

Feinstaub kontra Freude in Kiel

In der Begründung nennen die drei Fraktionen die beiden Kontrapunkte der Diskussion. Einerseits Feinstaub, Abfall und Unfälle, andererseits Tradition und Freude am Feuerwerk, "weshalb ein grundsätzliches Verbot zum Zünden von Feuerwerkskörpern in Kiel nicht in Betracht kommt".

Mit einem städtischen Silvesterhöhenfeuerwerk biete die Stadt Kiel allen "die Möglichkeit, ohne eigenes Hinzutun in den Genuss eines Feuerwerks zu kommen", heißt es in der Antragsbegründung. Darin liege "die Chance, den Anteil von privatem Feuerwerk deutlich zu reduzieren". Und es bringe die Menschen in Kiel durch ein gemeinsames "Event" näher zusammen.

Fazit: "Wir wollen damit einen Schritt in Richtung mehr Umweltschutz und mehr Sicherheit gehen, ohne die Freiheit eines privaten Feuerwerks einzuschränken".

Zu einer "nachhaltigen Kieler Woche" heißt es: "Moderne Eventtechnik kann zeigen, dass auch ohne Feuerwerk ein Erlebnis für alle möglich ist". Als Klimaschutzstadt könne Kiel hier Vorbild sein.

CDU , SSW und Linke gehen leer aus

Ins politische Hintertreffen gerieten damit SSW und Linke, deren weitgehender Antrag mögliche Verbote eingeschlossen hatte, sowie die CDU, die sich ausschließlich auf städtische Feuerwerke während der Kieler Woche fokussierte.

Der SPD-Ratsherr Andreas Arend mahnte: "Es wäre unvernünftig, nichts zu tun." Er betonte den Grundsatz "Freiwilligkeit statt Verbote".

Der Grüne Sven Krumbeck umriss den Gegensatz "Recht auf Entertainment" kontra "Recht auf körperliche Unversehrtheit". Die Lösung sei, "kreativ etwas Neues zu probieren".

Der SPD-Umweltpolitiker Max Dregelies hob einen Aspekt hervor, der gar nicht im Antrag steht: den Artenschutz. Feuerwerke schreckten Vögel in Winterruhe auf.

"Brot statt Böller"

Der Ausschussvorsitzende Falk Stadelmann ( SPD) erneuerte den Aufruf "Brot statt Böller" und ermunterte alle Menschen dazu, ihr Budget für Böller lieber an " Brot für die Welt" zu spenden. Er mahnte aber auch: "Wir können den Menschen nicht vorschreiben, woran sie Freude empfinden." Der Beschluss im Ausschuss sei "ein Appell ans Maßhalten". Stadelmann: "Das Übermaß ist das Problem."

Für die Linke beharrte ihr Oberbürgermeisterkandidat Björn Thoroe auf weitergehenden Einschränkungen. Für die CDU forderte Ratsherr Rainer Kreutz ausschließlich weniger städtische Feuerwerke zur Kieler Woche. Die Stadt könne "mit gutem Beispiel vorangehen".

Kieler Fachmann spricht von "kumulierter Problemlage"

Für eine fachliche Einordnung sorgte Andreas von der Heydt, der Leiter des städtischen Umweltamtes. Feinstaub allein sei gar nicht das Problem, sagte der Experte. Es gebe vielmehr eine "kumulierte Problemlage" unter den Aspekten Sicherheit, Lärm, Tierschutz und Umwelt.

Auch die Anträge der Deutschen Umwelthilfe auf ein Verbot privater Feuerwerke in 31 deutschen Städten, darunter Kiel, spielten im Umweltausschuss eine Rolle. Der Sozialdemokrat Stadelmann entpuppte sich einmal mehr als leidenschaftlicher Ordnungspolitiker, als er knurrte: "So weit ist es noch nicht, dass die Deutsche Umwelthilfe uns die Kommunalpolitik vorschreibt."

