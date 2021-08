1,9 Promille, keinen gültigen Führerschein – und alles mit einem fremden Auto: Laut Polizei ist am Sonnabendabend ein 38-Jähriger mit einem Kleinwagen gegen eine Leitplanke auf der Holtenauer Hochbrücke in Kiel gefahren. Doch er setzte seine Fahrt einfach fort.

Von Florian Sötje