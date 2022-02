Gaarden

Hüseyin Batkitar ist von Haus aus Bauingenieur und Chef der Firma C+H, die sich mit bis zu 40 Beschäftigten auf Innenausbau spezialisiert. „In Gaarden hat mir immer ein gutes Restaurant gefehlt“, erklärt er, was ihn dazu brachte, einfach selber eines zu schaffen. Seit Mitte Oktober 2021 ist die Coffee Lounge geöffnet und stößt bei den Gästen allseits auf Begeisterung.

Die Coffee Lounge steht für Gastronomie mit Stil. Quelle: Martin Geist

Eine halbe Million Euro hat Batkitar in sein gastronomisches Erstlingswerk an der Ecke Elisabethstraße/Kieler Straße investiert. „Das ist es mir wert“, betont er und klagt, dass der Stadtverwaltung Kiel ein solches Engagement offenbar „herzlich wenig“ wert sei. Los ging der Unmut über die Ämter nach seiner Schilderung gleich mit dem Genehmigungsverfahren, das sich über Gebühr in die Länge gezogen und teils hanebüchene Auflagen gebracht habe.

Ein Beispiel. „Obwohl kein einziges tragendes Element angetastet wurde, hat die Stadt verlangt, dass wir einen Prüfstatiker kommen lassen“, kritisiert Batkitar, den nach eigenen Angaben allein diese Auflage zusätzlich 12 000 Euro gekostet hat. Vollends gefrustet ist der Neu-Gastronom über einen Bescheid, der ihm vor wenigen Wochen ins Haus flatterte. Die Untere Bauaufsichtsbehörde im Kieler Rathaus verfügte eine Teilrücknahme der bereits am 18. Oktober 2021 ausgesprochenen Baugenehmigung. Was konkret bedeutet, dass der Unternehmer einen etwa vier mal zwei Meter großen Anbau zur Verwahrung von Müllcontainern wieder abreißen soll. Durchaus eingeräumt wird in dem Schreiben , dass die Genehmigung auch für diesen Überbau erteilt worden sei. Allerdings habe man bei einer erneuten Prüfung festgestellt, „dass die Lage der Wertstofftonnen – im Lageplan zart dargestellt – ursprünglich nicht erkannt wurde“, äußert sich die Pressestelle der Stadt gegenüber unserer Zeitung. „Private Wertstofftonnen auf öffentlicher Fläche sind unzulässig“, heißt es klipp und klar, zudem sei die Einhausung der Tonnen in den Ansichtszeichnungen „nicht abgebildet und genauso unzulässig“.

Wirt fährt jeden Tag den Müll nach Wellsee

Der Überbau an der Außenwand des Restaurants sollte eigentlich Müllcontainer aufnehmen. Die Stadt hat aber ihre Genehmigung zurückgezogen. Coffee Lounge Gaarden Quelle: Martin Geist

Die Folgen sind drastisch: Seit die Teilgenehmigung widerrufen ist, darf kein Entsorgungsunternehmen Container zur Verfügung stellen, sodass der Wirt jeden einzelnen Tag seinen Müll in Säcken zum Abfallwirtschaftshof nach Wellsee karren muss. „Sonst kriegen wir Ratten und Mäuse“, meint der 45-Jährige, der die Vorgehensweise der Stadt weder vom Ablauf noch von der Sache her für gerechtfertigt hält. Schließlich, so hat er nachgemessen, bleibt selbst an der engsten Stelle des nicht gerade stark beanspruchten Gehwegs, immer noch eine Breite von zwei Metern.

Auch Nesimi Temel, für Gaarden-Ost zuständiger SPD-Ratsherr, wundert sich über die harte Haltung der Stadt. Er erinnert an den vor ein paar Jahren errichteten Carport vor der Moschee an der Ecke Helmholtzstraße/Kaiserstraße. Der beeinträchtigt nicht nur nach Temels Meinung die Sicht im Einmündungsbereich erheblich und ist nach städtischen Angaben aus dem Jahr 2020 „abweichend von der Baugenehmigung errichtet worden“. Mit Verweis aufs Prinzip der Verhältnismäßigkeit wird dieser Verstoß allerdings geduldet, während die Einschätzung zur Coffee Lounge eine andere ist: „Ein Fortbestehen des Überbaus würde eine negative Vorbildwirkung entfalten.“

Für Hüseyin Batkitar ist das verkehrte Welt: Er will sich notfalls vor Gericht gegen die Rücknahme der Genehmigung wehren und ist auch sonst mehr als bedient. Bereits weit fortgeschrittene Pläne für ein zweites großes Gastronomie-Projekt in Gaarden hat er nach eigenen Angaben auf Eis gelegt.