Ein Wasserrohrbruch in Kiel-Pries hat am Montagmorgen für eine eingeschränkte Trinkwasserversorgung nördlich des Nord-Ostsee-Kanals in Pries-Friedrichsort, Holtenau, Schilksee, Altenholz und Umgebung gesorgt. Bis zu 4000 Haushalte waren betroffen.