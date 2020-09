Kiel

Pendler müssen sich am Dienstag in Schleswig-Holstein und den anderen Bundesländern auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für den 29. September 2020 zu Arbeitsniederlegungen, aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen. Die Arbeitgeber stünden demnach einer solchen einheitlichen Regelung bislang ablehnend gegenüber.

Warnstreik : Busse der KVG fahren nicht in Kiel

In Kiel werden die Auswirkungen der stockenden Tarifverhandlungen spürbar sein. Wie die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) am Freitag bestätigte, legen die Busfahrer in Kiel von Betriebsbeginn um 3.30 Uhr bis etwa 9 Uhr die Arbeit nieder. "Wir bedauern die Beeinträchtigungen für unsere Fahrgäste durch die Streikmaßnahmen", sagte Pressesprecherin Andrea Kobarg. Während des Warnstreiks der KVG-Busfahrer in Kiel stehen den Fahrgästen die Angebote der Verkehrsunternehmen AK, VKP, DB und SFK für Kiel und Umland zur Verfügung.

Warnstreiks sind auch in Flensburg und Lübeck am kommenden Dienstag geplant. Neumünster ist ausgenommen, sagt Verdi-Sprecher Frank Schischefsky, weil dort andere tarifliche Regelungen gelten. Er weist darauf hin, dass es sich lediglich um einen Warnstreik handele, der bis um 9 Uhr geht.

Trotzdem sind die kommunalen Arbeitgeber empört: „Das ist nicht nachvollziehbar und eine unangemessene Belastung der Bevölkerung“, sagt Wilfried Kley vom Kommunalen Arbeitgeberverband. Der Tarifvertrag für den Nahverkehr in Schleswig-Holstein habe nichts mit der laufenden Auseinandersetzung im öffentlichen Dienst zu tun. „Es passt einfach nicht, in diesem Bereich jetzt zu streiken“, sagt Kley.

Für den Manteltarifvertrag im öffentlichen Nahverkehr habe man erst ein Mal verhandelt, am 10. September. Eine weitere Runde stehe am 19. Oktober an. „Es passt einfach nicht, da jetzt zu streiken.“ In Wahrheit wolle Verdi die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst mit dieser Aktion treffen.

Hintergrund: Tarifverhandlungen für den ÖPNV

Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort derzeit ebenfalls laufenden Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) hat die Aufforderung von ver.di abgelehnt, parallel auf Bundes- und Landesebene über Forderungen zum Manteltarifvertrag zu verhandeln. Auf Landesebene fand zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV) und der Gewerkschaft Verdi am 17. September 2020 die erste Verhandlungsrunde statt, ein zweiter Termin ist für den 19. Oktober 2020 vereinbart.

