Kiel-Schilksee

„Ich bin im Juni an den Augen operiert worden und muss deshalb zur Nachsorge immer mit dem Bus nach Kiel reinfahren“, berichtet ein Schilkseer. „Drei Stunden muss ich für jeden Termin einplanen.“ Die neue Zweigpraxis hingegen liege praktischerweise nur 450 Meter entfernt von seiner Wohnung.

Neue Praxis hat keine Kassenzulassung

Doch der bei der AOK Nordwest versicherte Patient freute sich zu früh. „Als ich im Wilhelminenhaus nachfragte, ob ich zur Nachsorge kommen könne, erfuhr ich, dass man für diese Zweigpraxis in Schilksee gar keine Zulassung für gesetzlich Krankenversicherte (GKV) habe. Wie kann das sein? Das ist doch jetzt die einzige Augenarzt-Praxis weit und breit. Die nächsten sind in Friedrichsort und Holtenau, aber da will ich nicht hin. Das sehen viele in Schilksee genauso.“ Er habe bei der AOK angerufen, die hätten ihn an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Bad Segeberg verwiesen, und deren Antwort habe ihn nicht zufriedengestellt.

Deren Pressesprecher Marco Dethlefsen sagt: „Die Genehmigung einer Zweigpraxis für den GKV-Bereich ist möglich, wenn die Versorgung verbessert wird und die Bestandspraxen, zu deren Einzugsbereich der Ort der beantragten Zweigpraxis (in diesem Fall Schilksee) gehört, nicht gefährdet würden. Diese Voraussetzung war hier nicht erfüllt. In zumutbarer Entfernung gibt es zwei Augenarztpraxen in benachbarten Orten mit verschiedenen Spezialisierungen, die für GKV-Patienten zur Verfügung stehen.“

KV hält Wege nach Holtenau und Friedrichsort für zumutbar

Diese Praxen befänden sich in drei und acht Kilometern Entfernung. Insgesamt bestehe für eine augenärztliche Zweigpraxis in Schilksee kein Bedarf – und der Weg, auch mit dem Bus, nach Kiel sei für Patienten zumutbar. „Wir haben aus vielen Patientengesprächen heraus und auch aus eigener Beobachtung gesehen, dass in Kiel-Nord augenärztlicherseits schon eine gewisse Lücke besteht“, erklärt Dr. Yorck Walpuski, zusammen mit Dr. Felix Kiese Inhaber des MVZ Wilhelminenhaus in Kiel. Die Lücke erstrecke sich von Schilksee über Strande, Schwedeneck mit Dänisch-Nienhof, Dänischenhagen, Scharnhagen bis nach Osdorf.

„Vom Dänischen Wohld aus gesehen, wäre nach Norden hin der nächste Kollege in Gettorf. In Richtung Kiel, nämlich in Holtenau und Friedrichsort, seien in der Tat zwei sehr gute niedergelassene Augenärzte tätig, in Altenholz-Stift gebe es darüber hinaus zusätzlich noch eine augenärztliche Privatpraxis. Für den großen Bedarf in Kiel-Nord und Umgebung sei das aber bei Weitem nicht ausreichend. „Wir müssen immer über die Brücke“, hätten Patienten aus dem Norden Kiels häufig geklagt, erzählt Walpuski.

Widerspruch der Schilkseer Praxis ohne Erfolg

Da in Schilksee zufällig eine Immobilie in einem kleinen Medizinviertel direkt neben der Kirche leergestanden habe, „haben wir es einfach gemacht und umgebaut, in der vermeintlichen Gewissheit, dass die Genehmigung der KV für die Behandlung von Kassenpatienten wohl problemlos möglich sein würde. Dies aber war offensichtlich ein Irrtum.“ Seine Haltung zur Entscheidung der KV sei denn auch „von einem gewissen Unverständnis geprägt. Wir haben Widerspruch gegen den Vorstandsbeschluss eingelegt und unseren Antrag eingehender begründet.“

Den Vorstand der KV konnten aber alle dargebrachten Argumente nicht überzeugen. Der Widerspruch wurde ebenfalls abgelehnt. „Wir könnten jetzt beim Sozialgericht klagen. Das werden wir aber nicht tun, denn vermutlich hätten wir dann 2025 den Prozess.“

Im Moment können nur Privatpatienten behandelt werden

Privatpatienten könnten natürlich in jedem Fall ohne Einschränkung in die Zweigpraxis kommen, so Walpuski. Da es aber immer wieder Diskussionen mit GKV-Patienten am Telefon gebe, „haben wir uns entschlossen, diesen gesetzlich versicherten Patienten ein besonderes Angebot zu machen: eine vollständige augenärztliche Grunduntersuchung des gesamten Auges inklusive Beratung, Brillenvermessung, Brillenbestimmung und zusätzlich inklusive einer Glaukomvorsorge und Beurteilung des Sehnervenkopfes – für insgesamt 35 Euro.“ Die in diesem Angebot eingeschlossene Glaukomvorsorge (Augeninnendruckmessung) ist bekanntermaßen ohnehin keine Kassenleistung. Gesetzlich Versicherte zahlen dafür regulär im Schnitt 20 Euro.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.