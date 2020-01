Wegen der Entschärfung einer Bombe auf dem Werftgelände von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel müssen am Mittwoch etwa 3000 Anwohner ihre Wohnungen in der Innenstadt und in Kiel-Gaarden verlassen. Aktuelle Informationen zur Bombenentschärfung erhalten Sie in unserem Liveblog.