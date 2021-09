Kiel

Rund 80 Radfahrerinnen und -fahrer haben am späten Freitagvormittag in Kiel für kinderfreundliche Straßen demonstriert. Bei der sogenannten Kidical Mass fuhren viele Kinder, Jugendliche und Eltern mit. Vom Wilhelmplatz ging es ab 11 Uhr in gemütlichem Tempo quer durch die Stadt bis zum Spielplatz Dankwerthstraße in der Wik.

Forderung nach kinderfreundlichen Straßen in Kiel

Das Motto der Demonstration: Würde ich mein Kind hier allein mit dem Rad fahren lassen? Neben Kiel wird am Wochenende in mehr als 130 weiteren Städten in Deutschland, Luxemburg, Frankreich, England, Österreich und der Schweiz demonstriert. Die Bewegung fordert anlässlich des Weltkindertags am 20. September und im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche ein Umdenken in der Verkehrspolitik.

Sichere Wege für Menschen von null bis 99 Jahre und Tempo 30 innerorts sowie sichere Schulradwegnetze als wichtiger Bestandteil durchgängiger, engmaschiger Radwegnetze in den Städten zählen dabei zu den zentralen Forderungen. Im Umfeld von Schulen sollen demnach Fahrradstraßen eingerichtet werden.

Radverkehr in Kiel besser als der bundesweite Durchschnitt

Der Radverkehr in Deutschland ist laut Fahrradklimatest deutlich verbesserungswürdig. In der bundesweiten Erhebung des Fahrradclubs ADFC vergaben rund 230.000 Befragte Schulnoten für die Situation des Radverkehrs in ihrer Stadt – der deutschlandweite Schnitt liegt nur bei 3,9. Kiel sticht im Vergleich positiv hervor und liegt mit einer Bewertung von 3,5 auf Rang vier der Städte zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern.

Die Kidical Mass ist eine weltweite Bewegung für kindersichere Radwege, die 2008 in Oregon begann. Seit 2017 gibt es sie auch in Deutschland. Die diesjährige Aktion wird zum zweiten Mal auf Initiative der Kidical Mass Köln durchgeführt. Unterstützt und organisiert wird das Aktionswochenende vom ADFC, dem Deutschen Kinderhilfswerk, Unicef und vielen weiteren Initiativen.