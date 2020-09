Zuschlag für eine symbolträchtige Summe: Für 1912 Euro geht das signierte Trikot von Holstein-Kiel-Neuzugang Fin Bartels an Stefan Schulze. Der Erlös gilt der Aktion "Kids in die Clubs" vom Sportamt Kiel. Am Mittwoch überreichte Bartels das Trikot im Trainingszentrum in Kiel-Projensdorf an Schulze.