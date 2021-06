Kiel

Der ursprünglich in Berlin lebende Dwayne Dean-Collin B. wohnt derzeit in Kiel. Der Zwölfjährige ist nicht ortskundig und dürfte zu Fuß im Stadtgebiet unterwegs sein. Die Polizei geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass eine Straftat mit seinem Verschwinden in Verbindung steht.

So sieht der Vermisste aus Kiel aus

Dwayne ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er trägt eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln, eine graue Jogginghose, eine schwarze Cap mit dem Aufdruck NY sowie schwarze Schuhe. Die Kleidungsstücke sind laut Polizei nahezu alle von der Marke "Nike".

Die Kieler Polizei sucht nach diesem Zwölfjährigen. Quelle: Polizei

Die Kriminalpolizei bittet bei der Suche um Hilfe. Wer den Zwölfjährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431/160 3333 zu melden oder den Polizeiruf 110 zu wählen.