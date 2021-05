Der Wohnungsbau an der Kieler Hörn schreitet voran: Am Donnerstag wurden die Grundsteine für insgesamt 174 Mietwohnungen in Kiel gelegt. Der Weg dahin war nicht ganz problemlos verlaufen. Denn bei den Aushebungen für die Tiefgarage hatte auf die Bauherren eine unangenehme Überraschung gelauert.