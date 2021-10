Kiel

Seit dem 6. Oktober wird Jasper H. aus Kiel vermisst. Zuletzt gesehen wurde der 19-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr in der Arnold-Heller-Straße. Laut Polizei könnte er sich im gesamten Stadtgebiet aufhalten. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist er dringend auf Medikamente angewiesen. Eine Straftat dürfte nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Jasper H. wird nicht das erste Mal vermisst

Der 19-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat mittellange braune Haare. Er ist an beiden Armen tätowiert. Der Mann dürfte mit einer braunen Sweat-Jacke, einer braunen Hose sowie Trekkingschuhen bekleidet sein.

Jasper H. ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Quelle: Polizeidirektion Kiel

Es ist nicht das erste Mal, dass Jasper H. vermisst wird. Bereits vergangenen Donnerstag verschwand der 19-Jährige. Einen Tag später konnte er von der Polizei aufgegriffen.

Die Kriminalpolizei Kiel bittet die Bevölkerung bei der Suche nach Jasper H. um Hilfe. Wer den 19-Jährigen gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei unter 0431 / 160 3333 zu informieren oder 110 zu wählen.