Die Schnittverletzungen waren lebensbedrohlich: Ein 23-Jähriger ist am Mittwochabend in Kiel in Höhe der Kreuzung Schützenwall/Ringstraße von zwei Männern angegriffen worden. Sein Zustand stabilisierte sich erst im Krankenhaus. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei Kiel mit.