Kiel

Es ist eine klare Ansage, die Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch zu den Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein traf: „Wenn bei Weihnachtsmärkten die Möglichkeit besteht, eine Abgrenzung hinzubekommen, empfehlen wir die 2G-Regel.“ Zugang zum Weihnachtsmarkt nur für Geimpfte und Genesene – das war für den Weihnachtsmarkt in Kiel bisher nicht vorgesehen.

Kiel plante Weihnachtsmarkt bisher ohne 2G-Regel

„Für den Weihnachtsmarkt an der frischen Luft sind zurzeit keine Zugangsbeschränkungen geplant“, sagte Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) noch am Montag. Wenige Tage zuvor hatte er sich schon einmal sehr deutlich geäußert: „Wir werden die Weihnachtsmärkte nicht einzäunen und keine Kontrollen durchführen, wenn die Landesverordnung das nicht vorgibt.“

Und jetzt? Eine 2G-Regel für Weihnachtsmärkte wird wohl nicht in der Landesverordnung festgeschrieben, die Landesregierung spricht nur eine Empfehlung aus. Die Stadt könnte also an ihren bisherigen Plänen festhalten. Möglich erscheint auch die Umsetzung einer 2G-Regelung ohne Zugangskontrollen auf dem Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt in Kiel: 2G-Regel mit Armband?

Im Oktober hatte Ordnungsdezernent Christian Zierau diese Option bereits erwähnt: „Sollten 2G-Beschränkungen notwendig werden, könnte diese analog eines Konzepts des Landes Niedersachsen mit Armbändern oder Stempeln statt mit Zugangskontrollen geregelt werden.“

In Niedersachsen bekommen Besucherinnen und Besucher auf einigen Märkten nach Prüfung ihres Impfnachweises oder Genesenenstatus ein farbiges Armband, das an allen Markttagen gültig ist.

Weihnachtsmarkt in Kiel: Stadt stellt Pläne am Donnerstag vor

Am Donnerstag will die Stadt Kiel ihre Pläne zum Weihnachtsmarkt auf einer Pressekonferenz um 14 Uhr vorstellen. Klar ist bisher nur, dass es für Weihnachtsmarkt-Stände in Innenräumen eine 2G-Regel geben wird. Am 22. November soll der Weihnachtsmarkt in Kiel eröffnen.