Kiel

Das 2. Polizeirevier und der Kommunale Ordnungsdienst Kiel haben am Dienstag in der Kaistraße, im Sophienblatt, in der Bergstraße sowie in der Holstenstraße insgesamt 75 Radfahrende kontrolliert. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 34 Personen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Mutmaßlicher Fahrraddieb gestoppt

Laut Polizei fuhren unter anderem zehn Radfahrende durch eine Fußgängerzone, acht missachteten eine rote Ampel. Zudem stoppten die Polizeikräfte einen mutmaßlichen Fahrraddieb. Das Rad, auf dem der 33-Jährige unterwegs war, soll Ende Oktober in der Hofholzallee gestohlen worden sein.

Bei einem anderen Mann (21) fanden die Kontrolleure Betäubungsmittel. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um Heroin.