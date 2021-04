Kiel

In Kiel wird eine 43-jährige Frau vermisst: Da Michaela E. dringend ärztliche Hilfe benötigt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung. Die Frau gilt seit Freitag, dem 9. April um 21 Uhr als vermisst. Von einer Straftat, die in Verbindung mit ihrem Verschwinden stehen könnte, geht die Polizei derzeit nicht aus. Frau E. hält sich nach Angaben der Polizei vermutlich im Kieler Stadtgebiet oder in Schwentinental Ortsteil Raisdorf auf.

Polizei Kiel: So wird die Vermisste beschrieben

Michaela E. hat schwarze, lockige Haare. Eine weitere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Angaben zur Kleidung können nicht gemacht werden.

Menschen, die Frau E. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder den Polizeiruf 110 zu wählen.