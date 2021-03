Kiel

Laut Angehörigen soll der 55-Jährige am Dienstag gegen 12 Uhr seine Wohnung in der Rendsburger Landstraße mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Am Nachmittag soll er sich im Bereich des Schrevenparks sowie auf dem Gelände des UKSH aufgehalten haben. Die Polizei suchte die entsprechenden Gebiete mehrfach ab, unter anderem mit Polizeihunden, konnte den 55-Jährigen aber nicht finden. Den aufmerksamen Jugendlichen ist es zu verdanken, dass er nun wieder zuhause ist.