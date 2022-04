Kiel

65 Jahre, das wäre für einen Menschen noch kein stolzes Alter. Ein Klassentreffen mit dieser Jahresnummer findet dagegen nicht alle Tage statt. Am Sonnabend war es für den Jahrgang 1957 der Kieler Friedrich-Junge-Schule soweit. Im Ratskeller feierten die ehemaligen Schüler der drei Klassen im Ratskeller ihr Wiedersehen – und zwar nach zwei Jahren Corona-Zwangspause umso freudiger. Wenn auch aktuelle Welt-Konflikte unschöne Erinnerungen wachrufen.

Mit jedem Wiedersehen sind es weniger

38 Jahre lang hatten die Klassentreffen bis zur Pandemie regelmäßig stattgefunden. Zunächst alle fünf Jahre, ab 2017 dann jährlich – denn wer konnte schon wissen, wie viele Treffen es noch geben würde. „Man hatte viele Freundschaften, die es nicht mehr gibt“, sagt Bernd Kowalzig, 83 und Architekt in Rente. „Alles ist so nach und nach weg gebröckelt. Und das Treffen ist jetzt noch übrig.“ – „Und mit jedem Jahr sind wir weniger“, sagt Ralf Passick.

Der ehemalige Diplomverwaltungswirt hatte vor 40 Jahren die Mitschüler zum ersten Wiedersehen zusammengetrommelt. „Ich hatte damals nach 25 Jahren Schulentlassung durch meinen Beruf Einblick ins Einwohnermeldeamt“, erinnert er sich. So habe er mühsam die Kontakte wiederbeleben können in Zeiten vor Handy und Internet.

Mit 81 Jahren ist Passick der jüngste im Jahrgang, der 90 Schüler in drei Klassen umfasste. 30 sind mittlerweile verstorben, vier allein seit dem letzten Zusammenkommen. Zum Jubiläum haben es diesmal noch 17 geschafft.

Wiedersehensfreude, Anekdoten aus der Schulzeit aber auch Sorge um die aktuelle Weltlage bestimmten das Jubiläumstreffen im Ratskeller. Quelle: Sven Raschke

„Für mich bedeutet das Treffen sehr viel“, sagt Passick. Denn es zeige ihm jedes Mal wieder, wie stark die Verbindungen auch nach so langer Zeit noch seien. Einige sehen sich auch außerhalb der Klassentreffen immer noch regelmäßig. Etwa der vierköpfige Freundeskreis aus Ingenieuren und Architekten. „Wir telefonieren oft, um über den Holstein Kiel zu quatschen“, sagt Hans-Peter Mohr, wie Passick schon sein ganzes Leben Kieler. Er hat bisher kein einziges Klassentreffen versäumt. „Da gibt es keine Ausrede. Ich freue mich immer riesig!“, sagt der mit 82 Jahren immer noch aktive Ingenieur. Das Wiedersehen mit den Mitschülern, das gemeinsame Erinnern an alte Geschichten sei ein wunderbarer Ausgleich zum Arbeitsstress.

Wie zum Stichwort ruft Barbara Lorenzen lachend von der anderen Tischseite herüber. „Ich erinnere mich besonders gern, wie wir damals in den Chor eintreten wollten – aber er konnte gar nicht singen.“ – „Hat sich auch nie gebessert“, entgegnet Mohr.

Erinnerungen an härtere Zeiten

Alte Fotos machen die Runde, Erinnerungen aus der Schulzeit und solche an vergangene Klassentreffen. „In den ersten Jahren hatten wir noch ein Musikkapelle, haben getanzt“, sagt Traute Schnabel, 81. „Das ist nun vorbei.“ Die alte Friedrich-Junge-Schule sei zu ihrer Zeit noch ganz neu gewesen. In der Schule sei es strenger zugegangen als heutzutage. Überhaupt sei die Zeit nach dem Krieg härter gewesen.

„Unsere Familie hat 15 Jahre in einer Gartenlaube leben müssen“, wirft Passick ein. „Wenn man sieht, was aus uns geworden ist – das hätten wir uns damals nicht vorstellen können.“ Schnabel, ehemalige kaufmännische Angestellte, stimmt ihm zu: „Meine Mutter war Kriegerwitwe. Man musste sich anstrengen, aber man konnte etwas erreichen. Wir hatten damals nie viel, und ich bin froh, dass es mir heute so gut geht.“

Dann kommt Schnabel auf den Ukraine-Krieg zu sprechen. „Das ist schon beängstigend. Wir sind ja Kriegskinder. Das Traurige ist, dass man das jetzt wieder erlebt. Unser Leben fing mit Krieg an und hört hoffentlich nicht mit dem Krieg auf. Obwohl wir hier so fröhlich beisammen sind, sitzt es einem doch in den Knochen.“

Kowalzig sagt: „Ich hab den ganzen Krieg mitgemacht. Als die Bomben in Gaarden fielen, nahm meine Mutter mich auf den Arm, und es ging in den Bunker. Jetzt sehen wir den Krieg in der Ukraine, und da kommen diese ganzen Erinnerungen wieder.“

Jutta Brehmer, 81, ehemalige Verwaltungsangestellte, will sich das Leben dagegen „nicht mies machen lassen. Damals nach dem Krieg waren die Verhältnisse sehr beengt. Da genieße ich heute meine Freiheit. Ich bin immer positiv eingestellt. Ich sage mir: Wir sind bisher durch alles durchgekommen. Jammern gibt’s für mich nicht.“

Von Sven Raschke