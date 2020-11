Gleich vier Baumaßnahmen stellte das Tiefbauamt am Mittwochabend, 11. November, in der Sitzung des Ortsbeirates Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook vor: eine am Holstein-Stadion, inklusive Verbesserungen für Radler, zwei in der Holtenauer Straße sowie den Umbau der Samwerstraße.