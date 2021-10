Kiel

Der Herbst ist da. Auf den Radwegen in Kiel wird zersetzendes Laub jetzt zum gefährlichen Schmierfilm. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordert die Stadt auf genauer hinzuschauen. Mit Blick auf den Winter sollen einige Radwege sogar noch vor Straßen gereinigt werden.

Die kalte Jahreszeit kommt in diesem Jahr zwar spät nach Norddeutschland, findet ADFC-Landesgeschäftsführer Jan Voß. Doch wenn er auf sein Rad steigt, muss er sich inzwischen warm anziehen: Regenschauer, Wind, Blätter. An den Straßenrändern und auf den Radwegen türmt sich das Laub, natürlicher Feind vieler Fahrradfahrer. Ein Risiko nicht nur für Jan Voß. Unternimmt die Stadt genug, um das zu minimieren?

ADFC ist mit Stadt Kiel nicht zufrieden

Der ADFC stellt der Stadt Kiel ein gemischtes Zeugnis aus: „Wir wünschen uns, dass die Stadt aus den vergangenen Jahren gelernt hat“, sagt Voß. Zwar sei im letzten Winterhalbjahr deutlich geworden, dass die Verwaltung vereinzelt Velorouten säubern ließ. „Aber wir würden uns freuen, wenn gewisse Radwege als priorisiert angesehen werden – auch vor einigen Kfz-Straßen.“

Erst die Radwege, dann die Straßen räumen und streuen? Das gab es im vergangenen Winter zumindest auf der Veloroute 10, die trotz spätem Schneeeinbruch im Februar blitzeblank war – und sicher. Aber Voß wünscht sich ein solches Vorgehen nicht nur auf den Premiumrouten, sondern auch auf anderen Wegen mit viel Radverkehr. Besonders Kreuzungsbereiche in Kiel seien häufig nicht ausreichend geräumt.

So kümmert sich Kiel um die Oberflächen der Radwege Jährlich im Frühling startet die Stadt Kiel die sogenannten Radwegefertigerwochen. „In denen werden viele Kilometer Bestandsradwege mit neuen Oberflächen versehen“, sagt Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Im Herbst ist dagegen keine große Sanierungsmaßnahme geplant. Für den Winter gilt laut ABK: Die Velorouten, Fahrradstraßen und Radwege werden mit FS100 oder mit FS30 gestreut, wie es mittlerweile der Verband kommunaler Unternehmen empfiehlt. FS100 ist eine 21-prozentige Sole; FS30 besteht aus 70 Prozent Auftausalz und 30 Prozent Sole.

ABK Kiel: Radwege wöchentlich geräumt

Die Stadt hält dagegen: „Die Radwege werden grundsätzlich einmal die Woche gereinigt“, sagt eine Sprecherin des Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK). In einigen Abschnitten sei der Takt sogar höher. Darüber hinaus werde nach starken Verunreinigungen wie Laub geschaut. Wenn die Verkehrssicherheit dadurch gefährdet ist, schreite der ABK ein. Dazu ist der Betrieb rechtlich verpflichtet. „Teile der Veloroute 10 reinigt der ABK sogar täglich und betreibt Verkehrssicherungspflicht in der Laubzeit.“

Laut Voß ist zwar ein wenig sichtbar, dass die Verwaltung gelernt habe, sich auch im Winterhalbjahr um die Sicherheit des Radverkehrs zu kümmern. „Aber das reicht längst noch nicht aus.“ Eine ähnliche Problematik sieht er bei der Beleuchtung: Hier schiebe die Stadt schon viel zu lange und viel zu langsam eine Prioritätenliste vor sich her, wo die Sicht im dunklen Kiel unzureichend ist.

Stadt Kiel: Gerade an Velorouten gute Beleuchtung

Tiefbauamtsleiter Peter Bender verweist darauf, dass gerade an den Velorouten gute Straßenlampen realisiert worden seien. „Bei baulichen Änderungen wird auch geprüft, ob hier die Beleuchtung angepasst werden kann oder muss. So ist zum Beispiel gerade in der Neufeldstraße im Zusammenhang mit der Markierungsänderung auch die Beleuchtung verbessert worden.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzlich sei die Qualität durch den schrittweisen Ein- und Ausbau der LED-Beleuchtung gestiegen, erläutert Bender. Gebe es dennoch Hinweise auf ausgefallene oder mangelhafte Beleuchtung – beispielsweise aus den Ortsbeiräten – kämen diese in die städtische Prioritätenliste. Genau jene Prioritätenliste, deren langsame Abarbeitung Voß anprangert.