Kiel

In den vergangenen Tagen seien dort vermehrt Menschenansammlungen beobachtet worden. Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) sieht das mit Sorge: „Ich glaube nicht, dass sich die Menschen absichtlich nicht an die Corona-Regeln halten, aber sie machen das mit einer gewissen Sorglosigkeit.“

Die Stadt sei mit Impf- und Testangeboten sowie niedrigen Corona-Zahlen insgesamt gut aufgestellt, so Stöcken. „Doch das führt dazu, dass die Menschen glauben, die Pandemie ist schon vorbei.“

Gerade seien die Corona-Zahlen in Kiel zwar wieder niedriger, aber man sollte weiter vorsichtig sein, sagt der Gesundheitsdezernent. Der Inzidenzwert für Kiel lag gestern bei 38,5. Wie sich die Öffnungen im Einzelhandel auf das Infektionsgeschehen auswirken werden, werde sich erst noch zeigen, betont Gesundheitsamtsleiterin Sabine Herlitzius.

Gesundheitsamtsleiterin: Weiterhin viele Infektionen innerhalb von Familien

Aktuell sehe man allerdings das normale Infektionsgeschehen. Ein Großteil der Menschen stecke sich weiterhin in der Familie an, so Herlitzius: „Das bezieht sich aber nicht auf große Familienverbände, sondern auf einzelne Haushalte.“ Gerade dann, wenn die Familien in beengten Wohnverhältnissen lebten, könnten sie sich kaum separieren. Auch aufgrund der ansteckenderen Coronavirus-Varianten infiziere sich so häufig der ganze Haushalt.

„Die Infektionsunterbrechung nach außen ist aber gut zu regeln“, so Herlitzius. Denn wenn die Haushaltsmitglieder Kontaktpersonen sind, befinden sie sich ohnehin in Quarantäne.

Stadt Kiel veröffentlicht am Monatsende Infektionszahlen für die Stadtteile

Wo die infizierten Menschen leben, darüber soll künftig nach Stadtteilen aufgeschlüsselt informiert werden. Nachdem die Daten zunächst nicht öffentlich gemacht werden sollten (wir berichteten), will die Stadt nun zum Monatsende hin bekannt geben, in welchen Ortsbeirats-Bezirken es wie viele Corona-Fälle innerhalb des vergangenen Monats gab. Dabei würden weniger als drei Fälle pro Bezirk nicht mit aufgenommen, um die Anonymität der Infizierten sicherzustellen, erklärt Stöcken.

Dass er selbst weiterhin nicht davon überzeugt ist, diese Zahlen zu veröffentlichen, macht Stöcken erneut deutlich: „Diese Daten sind wahrscheinlich wirkungslos, da die Menschen ohnehin in Quarantäne sind.“ Eine Ableitung, dass es hinsichtlich der Infektionen mehr oder weniger gefährliche Stadtteile gibt, sei nicht möglich.

Transparenz könne bei der Bekämpfung des Virus nur hilfreich sein, sagt hingegen der Kieler CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass aktuell gerade in sogenannten ‚sozialen Brennpunkten’ besonders viele Infektionen festgestellt werden.“ Transparenz könne helfen, Vorurteile abzubauen. Das versachliche letztlich die Diskussion.

Im Kieler Impfzentrum waren bereits 10.000 Menschen

Unterdessen haben im Kieler Impfzentrum 10.001 Menschen mindestens ihre erste Impfung erhalten, teils auch schon ihre zweite. Das sind 2779 mehr als in der vergangenen Woche. Hinzu kommen die mobilen Immunisierungen, mit denen bisher 7497 Menschen erreicht wurden, 249 mehr als eine Woche vorher.

In den großen Kieler Kliniken liegen derzeit aktuell 17 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung. Davon befinden sich nach Angaben der Stadt neun Menschen im UKSH, drei davon auf der Intensivstation. Im Städtischen Krankenhaus werden acht Personen behandelt, vier davon auf der Intensivstation.