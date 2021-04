Kiel

Seit dem 18. März bietet das Einwohnermeldeamt wieder Spontansprechstunden ohne Voranmeldung an, täglich außer mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr. „Nach der Wiederöffnung ist es in den Ferien zu längeren Wartezeiten gekommen“, bestätigt Zierau. Das habe auch an der Befürchtung gelegen, dass das Rathaus bei steigenden Inzidenzzahlen bald wieder dicht macht. „Aufgrund des aktuellen Hygienekonzepts kann nur eine begrenzte Anzahl von Personen in die Wartezone gelassen werden“, sagt der Stadtrat. Zur Vermeidung von Wartezeiten empfiehlt Zierau auch jetzt noch, „nicht gleich zu Beginn der Spontansprechstunden um 7.30 Uhr zu erscheinen, sondern auch im Laufe des Vormittags.“

Appell an die Bürger: Prüfen, was wirklich dringend ist

Draußen achte ein Sicherheitsdienst auf die Abstände, helfe Menschen mit Handicaps und gehe auf die Anliegen der Wartenden ein. Zum Beispiel müsse niemand anstehen, nur um Unterlagen abzugeben, sondern werde durchgeleitet. Noch ein Hinweis: „Sogenannte Schnelldienstleistungen wie die Beantragung eines Führungszeugnisses oder die Abholung von Pässen und Ausweisen können im Rathaus ohne Termin mit nur geringer Wartezeit innerhalb der gesamten Öffnungszeiten erfolgen“, sagt Zierau. „An den Nachmittagen geht das schneller.“

Zierau bittet die Kielerinnen und Kieler außerdem darum zu prüfen, ob ihr Anliegen wirklich dringend ist. „Zum Beispiel muss ein Personalausweis, der im Oktober 2021 abläuft, jetzt noch nicht neu beantragt werden.“ Wer gleichwohl jetzt online einen Termin buchen wolle, solle bevorzugt in den Stadtteilbürgerämtern suchen, „weil hier regelmäßig Termine zu erhalten sind“.

Vieles funktioniert auch ohne persönliches Erscheinen

Außerdem geht Einiges auch ohne persönliches Erscheinen. In der Corona-Pandemie sind Ummeldungen innerhalb von Kiel, Zuzüge aus Deutschland und Abmeldungen ins Ausland mit einem Vordruck möglich, der im Internet auf kiel.de steht. Der ausgefüllte Vordruck kann zusammen mit einer Ausweiskopie entweder gescannt und per E-Mail an ema@kiel.de gesendet oder per Post ins Rathaus geschickt werden. „Diese Meldungen werden dann ohne persönliche Vorsprache erledigt“, verspricht Zierau. Weitere Anliegen, die per E-Mail beantragt werden können: Melde-, Aufenthalts- und Haushaltsbescheinigungen sowie die Mitteilung der Steueridentifikationsnummer. Die Sammeladresse lautet amt24@kiel.de.

Führungszeugnisse sind über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz zu bekommen: www.fuehrungszeugnis.bund.de. Dafür werden ein neuer elektronischer Personalausweis oder bei Ausländerangelegenheiten ein elektronischer Aufenthaltstitel sowie ein Kartenlesegerät benötigt.

In der Kfz-Zulassungs- und in der Führerscheinstelle ist derzeit grundsätzlich ein vorab online vereinbarter Termin erforderlich. Unaufschiebbare Notfälle können per E-Mail an kfz-zulassung@kiel.de und an fahrerlaubnisbehoerde@kiel.de gemeldet werden. Das gilt zum Beispiel für systemrelevante Kraftfahrzeuge und für Berufskraftfahrer. Gewerbliche Zulassungsdienste, Autohäuser, Kfz-Handel und Gebrauchtwagenhändler können ihre Zulassungsvorgänge ohne Termin zwischen 7.30 und 9 Uhr abgeben und sollen sie „grundsätzlich am nächsten Werktag wieder abholen“ können. Fahrschulen können ihre Anträge gesammelt einreichen.

Bürger- und Ordnungsamt wird in zwei Ämter aufgeteilt

Das Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel wird zum Jahresende in zwei Ämter aufgeteilt. Das bestätigt Stadtrat Christian Zierau jetzt gegenüber den Kieler Nachrichten.

Das bisherige Ordnungsamt wird dann Amt für Ordnung und Verbraucherschutz heißen. Das Einwohnermeldeamt, die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle werden im künftigen Stadtamt zusammengefasst. Dafür hat die Verwaltung eine Stelle namens „Chief City Officer“ (CCO) ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist ist am Sonntag zu Ende gegangen. Gesucht wird die Besetzung „so schnell wie möglich“. Noch nicht entschieden ist, ob die Stelle eine echte Amtsleitung wird oder ob die Leitung beider Ämter weiter in einer Hand liegt. Derzeit ist Frank Festersen Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes.

Diese Städte sind Vorbilder für Bürgerservice

Unabhängig davon soll das Stadtamt den Bürgerservice spürbar verbessern. Vorbild sind die nordischen Partnerstädte Kiels. „Tallinn steht für Digitalisierung, Göteborg für Change-Prozesse und neue Arbeitswelten, Aarhus bietet im City-Office Bürgerservices aus einer Hand – analog wie digital“, berichtet Stadtrat Zierau.