Eine Albino-Python hat für einen Polizeieinsatz im Vieburger Gehölz in Kiel gesorgt: Spaziergänger entdeckten die große Würgeschlange am Donnerstagnachmittag. Die Polizei brachte das aufgrund der kalten Temperaturen regungslose Tier ins Tierheim Uhlenkroog. Wie es in den Wald kam, ist noch unklar.